Καβάλα: Θα ξεθάψουν 150 σορούς γιατί δεν έλιωσαν λόγω του ειδικού τρόπου ταφής θανόντων από Covid

Το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας καλείται να αποφασίσει για τη δωρεάν εκταφή σε περίπου 150 τάφους στα δημοτικά κοιμητήρια.

Σύμφωνα με την proininews.gr θα γίνει διπλή ενέργεια στη σορό και στην κάσα, σε ανθρώπους που πέθαναν από κορονοϊό. Όπως εξηγήθηκε χθες στη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής που το θέμα έλαβε πρώτη έγκριση, οι συγκεκριμένοι σοροί τόσο καιρό μετά μένουν αδιάλυτοι!

Η εισήγηση που έχουν στη διάθεση τους οι δημοτικοί σύμβουλοι αναφέρει: «Κατά την διάρκεια της εκταφής των περιστατικών με αιτία θανάτου τον ιό COVID-19 μετά την παρέλευση πέντε ετών, διαπιστώθηκε πως τα περιστατικά αυτά βρέθηκαν εντελώς αδιάλυτα διότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την μη διάδοση του ιού ήταν τοποθετημένα μέσα σε πλαστικούς σάκους. Τα περιστατικά αυτά που αφορούν τα κοιμητήρια του Δήμου Καβάλας ανέρχονται σε περίπου εκατόν πενήντα και σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση τους απαιτείται η εκταφή, η αφαίρεση των πλαστικών καλυμμάτων και ο ενταφιασμός τους ξανά για να παραμείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο ενταφιασμένα ώστε να επιτευχθεί η αποσύνθεση τους».

