MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατασκευή Flyover: Παραδόθηκε σε κυκλοφορία η ασφαλτοστρωμένη οδός Ευρώπης

|
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε από την κοινοπραξία του Flyover, η ασφαλτόστρωση της οδού Ευρώπης, που θα διευκολύνει με μια ακόμη εναλλακτική διαδρομή στην Πυλαία και στο Πανόραμα τους οδηγούς, κατά την κατασκευή του Flyover. Η οδός Ευρώπης, μήκους 1 χιλιομέτρου, συνδέει την οδό Εγνατίας και Μπιζανίου, όπισθεν των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου, με την οδό Κρανιδιώτη (CEDEFOP) και Σπύρου Μουστακλή.

Στόχος της παρέμβασης είναι να διευκολυνθεί η κίνηση των οδηγών, ενόψει και της κατεδάφισης της γέφυρας που συνδέει την Πυλαία με το Πανόραμα, με μια ακόμη ασφαλτοστρωμένη διαδρομή, ασφαλή και λειτουργική.

«Η ασφαλτόστρωση της οδού Ευρώπης θα διευκολύνει όσους κινούνται σε Πυλαία και Πανόραμα ανατολικά αλλά και προς το κέντρο της πόλης. Είναι μία επιπλέον διέξοδος για τους οδηγούς, τώρα που το έργο του Flyover εξελίσσεται στην περιοχή του δικού μας δήμου. Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό Νίκο Ταχιάο και την Κοινοπραξία του Flyover για τη συνεργασία. Δικαιώθηκαν οι προσπάθειές μας για ένα επιπλέον έργο που υλοποιήθηκε χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των δημοτών μας. Όπως επιμένω να λέω είμαστε εδώ για να βρίσκουμε λύσεις και να διευκολύνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας, όσο είναι σε εξέλιξη αυτό το πολύ μεγάλο και σπουδαίο για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη έργο του Flyover» δήλωσε ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Μεξικό: Εντοπίστηκαν 48 σακούλες με ανθρώπινα λείψανα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Σοκ στο ΝΒΑ από το σκάνδαλο με τα παράνομα στοιχήματα: Στο δικαστήριο Ροζίερ και Μπίλαπς – Οι 7 αγώνες που ελέγχονται

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Συμβουλές για ένα ασφαλές ταξίδι για όλους το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 17 λεπτά πριν

Έκλεισαν αεροδρόμια της Λιθουανίας λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών από τη Λευκορωσία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΚΑΕ Άρης: Με υπηρεσιακό δίδυμο στον πάγκο κόντρα στον Πανιώνιο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έδωσαν πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο