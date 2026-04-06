Καρυστιανού: Άμεσα διαπραγματεύσεις για την καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων – Δουλική συμπεριφορά που δεν τις διεκδίκησαν

Στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν τις έχει διεκδικήσει, παρά τη βαρβαρότητα που βίωσε η Ελλάδα από τους Γερμανούς κατακτητές.

Επίσης, ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την καταβολή τους, αλλά και την επιστροφή του κατοχικού δανείου.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«6 Απριλίου. Ημέρα βαριάς ιστορικής μνήμης για την πατρίδα μας, μαύρη επέτειος της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα που έφερε βία, βασανιστήρια, καταστροφές και πολυετή κατοχή.

Πέρασαν 85 χρόνια από τότε.

Κι όμως η μνήμη δεν έχει σβήσει.

Γιατί η ιστορία αυτή δεν έχει τελειώσει.

Γιατί η δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί.

Η Ελλάδα πλήρωσε τίμημα βαρύ κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

Εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί από πείνα, σφαγές κι εκτελέσεις.

Ολοκληρωτική καταστροφή πόλεων, χωριών και υποδομών της χώρας μας, και ένα κατοχικό δάνειο που επιβλήθηκε στον ελληνικό λαό, ως αποτέλεσμα βίας και καταναγκασμού.

Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα ο φάκελος των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει ανοιχτός, χωρίς καμία κυβέρνηση να έχει επιδείξει ανάστημα στην άσκηση των νομίμων αξιώσεων της χώρας.

Για άλλη μία φορά δουλική συμπεριφορά που δεν αρμόζει στην ιστορία της πατρίδας μας και τη γενναιότητα των αγώνων του λαού μας!

Για τους λόγους αυτούς χαιρετίζουμε κάθε πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή αυτή την ιερή υποχρέωση κι ευχόμαστε να έρθει σύντομα η στιγμή που η τήρησή της θα γίνει πράξη!

Πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την καταβολή των αποζημιώσεων για τα ναζιστικά εγκλήματα και την επιστροφή του κατοχικού δανείου».