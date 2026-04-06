MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καρυστιανού: Άμεσα διαπραγματεύσεις για την καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων – Δουλική συμπεριφορά που δεν τις διεκδίκησαν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν τις έχει διεκδικήσει, παρά τη βαρβαρότητα που βίωσε η Ελλάδα από τους Γερμανούς κατακτητές.

Επίσης, ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την καταβολή τους, αλλά και την επιστροφή του κατοχικού δανείου.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«6 Απριλίου. Ημέρα βαριάς ιστορικής μνήμης για την πατρίδα μας, μαύρη επέτειος της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα που έφερε βία, βασανιστήρια, καταστροφές και πολυετή κατοχή.

Πέρασαν 85 χρόνια από τότε.

Κι όμως η μνήμη δεν έχει σβήσει.

Γιατί η ιστορία αυτή δεν έχει τελειώσει.

Γιατί η δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί.

Η Ελλάδα πλήρωσε τίμημα βαρύ κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

Εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί από πείνα, σφαγές κι εκτελέσεις.

Ολοκληρωτική καταστροφή πόλεων, χωριών και υποδομών της χώρας μας, και ένα κατοχικό δάνειο που επιβλήθηκε στον ελληνικό λαό, ως αποτέλεσμα βίας και καταναγκασμού.

Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα ο φάκελος των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει ανοιχτός, χωρίς καμία κυβέρνηση να έχει επιδείξει ανάστημα στην άσκηση των νομίμων αξιώσεων της χώρας.

Για άλλη μία φορά δουλική συμπεριφορά που δεν αρμόζει στην ιστορία της πατρίδας μας και τη γενναιότητα των αγώνων του λαού μας!

Για τους λόγους αυτούς χαιρετίζουμε κάθε πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή αυτή την ιερή υποχρέωση κι ευχόμαστε να έρθει σύντομα η στιγμή που η τήρησή της θα γίνει πράξη!

Πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την καταβολή των αποζημιώσεων για τα ναζιστικά εγκλήματα και την επιστροφή του κατοχικού δανείου».

Μαρία Καρυστιανού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Η συγκινητική κίνηση της Παρτίζαν για τα θύματα του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Στις 11,8 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τη δίκη των Τεμπών και το κόμμα της Καρυστιανού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ για τους εφοριακούς με τα “φακελάκια” που ενημέρωναν επιχειρήσεις για επικείμενους ελέγχους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Χαμός στη Βουλή με Πολάκη και Λαζαρίδη: “Σκασμός τώρα μιλάω εγώ” – “Που είναι τα λεφτά που τρώγατε;”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Νεκρός ο 67χρονος που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

ΔΙΕΘΝΗ 5 λεπτά πριν

Ιστορική στιγμή για την ανθρωπότητα: Το Artemis II έκανε νέο ρεκόρ απόστασης από τη Γη