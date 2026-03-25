MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καλαμαριά: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου

|
THESTIVAL TEAM

Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα θα εορταστεί στην Καλαμαριά η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου.

Ο εορτασμός της μεγάλης Εθνικής Επετείου θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί με την έπαρση της σημαίας στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, παρουσία της Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης.

Στις 10:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Καραμπουρνάκι), χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ.κ. Ιουστίνου.

Στις 12:00 θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο Πεσόντων (Πλατεία Σκρα), ενώ στις 12:15 θα ακολουθήσει η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας στον ίδιο χώρο.

Στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων από τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, τις αντιστασιακές οργανώσεις και τους συλλόγους της πόλης.

Στις 12:45 θα ξεκινήσει η παρέλαση στην παραλιακή οδό Νικολάου Πλαστήρα, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καλαμαριάς, προσκόπων, μαθητών σχολείων, καθώς και πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ακόμη τον γενικό σημαιοστολισμό της πόλης, καθώς και τη φωταγώγηση όλων των δημόσιων και δημοτικών κτηρίων στις 24 και 25 Μαρτίου.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

