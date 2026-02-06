Ιβάν Σαββίδης για Γιώργο Παρχαρίδη: Αναγνωρίστηκε για την κοινωνική του προσφορά και άφησε το αποτύπωμά του στον ποντιακό χώρο

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του ομότιμου καθηγητή ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργου Παρχαρίδη απέστειλε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας, Ιβάν Σαββίδης.

Ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ενώ διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος στην Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, της οποίας ήταν και ιδρυτής, καθώς και πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων.

Μεταξύ άλλων ο Ιβάν Σαββίδης αναφέρει ότι «μας ένωνε η κοινή επιθυμία να δυναμώσουμε τους δεσμούς της πολυπληθούς ελληνικής διασποράς με την ιστορική της πατρίδα».

Αναλυτικά η συλλυπητήρια επιστολή του Ιβάν Σαββίδη

«Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας, αλλά και προσωπικά, εκφράζω τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μου για την απώλεια του διακεκριμένου επιστήμονα, ακαδημαϊκού και ακούραστου κοινωνικού λειτουργού, Γεωργίου Παρχαρίδη.

Στο ελληνικό κοινό ήταν γνωστός ως Καθηγητής Καρδιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ως Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας — με μια διαδρομή που τίμησε την επιστήμη και τον άνθρωπο.

Ο Γεώργιος Παρχαρίδης αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για την πολύχρονη κοινωνική του προσφορά, ως Πρόεδρος της ΔΙΣΥΠΕ και της ΠΟΕ, με έργο που άφησε ουσιαστικό αποτύπωμα.

Κρατώ στη μνήμη μου τις ουσιαστικές συναντήσεις και τις ζωντανές συζητήσεις μας για τα σύνθετα ζητήματα του παγκόσμιου ποντιακού κινήματος. Πάντα με νηφαλιότητα, γνώση και αγωνία για την προοπτική του Ποντιακού Ελληνισμού.

Μας ένωνε η κοινή επιθυμία να δυναμώσουμε τους δεσμούς της πολυπληθούς ελληνικής διασποράς με την ιστορική της πατρίδα, να υπηρετήσουμε τα ιδανικά της Ορθοδοξίας και να οικοδομήσουμε αδελφικές σχέσεις και γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα στους ομόθρησκους λαούς και τις χώρες μας.

Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του Γεωργίου Παρχαρίδη.

Στεκόμαστε δίπλα σας αυτές τις δύσκολες ώρες.

Θρηνούμε μαζί σας.

Ιβάν Σαββίδης,

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας