Πέθανε ο επίτιμος Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργος Παρχαρίδης

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο ομότιμος καθηγητής ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Παρχαρίδης, από το Πρωτοχώρι Κοζάνης, μια κορυφαία μορφή του ποντιακού κινήματος.

Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος στην Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων και η δράση του, ενώ είχε σπουδαία επιστημονική συνεισφορά, αλλά κοινωνική δράση μέσα από τα ποντιακά κινήματα.

Την είδηση γνωστοποίησε με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media ο γιος του, Στάθης Παρχαρίδης.

Ποιος ήταν ο Γιώργιος Παρχαρίδης

Ο Γεώργιος Παρχαρίδης γεννήθηκε το 1942 στο Πρωτοχώρι Κοζάνης. Σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 2001 εξελέγη ομόφωνα τακτικός καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας το διάστημα 2011-2013.

Παράλληλα με την πλούσια και λαμπρή ακαδημαϊκή του καριέρα, δραστηριοποιήθηκε με τον ποντιακό Ελληνισμό για πάνω από πενήντα χρόνια. Διετέλεσε πρόεδρος της Ενώσεως Ποντίων Φοιτητών το διάστημα 1963-1967, πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης από το 1981 έως το 1984, πρόεδρος του Α′ Παγκόσμιου Συνεδρίου του Ποντιακού Ελληνισμού το 1985.

Ιδρυτής και πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας από το 2003 έως το 2013, πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.) από το 2013 έως το 2017. Ήταν επίτιμος πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης.

Γιώργος Παρχαρίδης

