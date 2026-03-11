MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε σχολείο που έφτιαξαν μαθητές

THESTIVAL TEAM

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι τρεις μαθητές ηλικίας από 14 έως 17 ετών που συνελήφθησαν για την υπόθεση κατασκευής και πυροδότησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο μεταξύ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην αυλή. Στο βίντεο που δημοσιεύει το cretalive.gr φαίνεται πως οι ανήλικοι πυροδότησαν τον μηχανισμό και απομακρύνθηκαν τελευταία στιγμή, γλιτώνοντας από τις φλόγες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα οι τρεις φίλοι είχα γιορτάσει τα γενέθλια του μεγαλύτερου σε ηλικία και στη συνέχεια είχαν την ιδέα να πειραματιστούν με τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό αντιγράφοντας όσα είχα δει σε βίντεο στο TikTok.

Σε βάρος των τριών μαθητών ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για: Έκρηξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία και κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών και μηχανισμών από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις ανήλικοι φέρονται να υποστήριξαν ότι είδαν βίντεο στο TikTok και θέλησαν να πειραματιστούν, επιχειρώντας να κατασκευάσουν έναν αντίστοιχο αυτοσχέδιο μηχανισμό. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν μία μεγάλη κροτίδα, δύο μπουκάλια οινόπνευμα και δύο γκαζάκια.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 9ης Μαρτίου. Από την προανάκριση και την αξιοποίηση στοιχείων από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ταυτοποιήθηκαν οι τρεις ανήλικοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της 10ης Μαρτίου.

Από το σημείο της έκρηξης περισυνελέγησαν και κατασχέθηκαν:

  1. δύο πλήρη φιαλίδια βουτανίου
  2. υπολείμματα φιαλιδίου οινοπνεύματος
  3. υπολείμματα κροτίδας
  4. μονωτική ταινία

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και τρεις κηδεμόνες των ανηλίκων, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ηράκλειο Κρήτη Μαθητές Σχολείο

