ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηράκλειο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της γυναίκας από ΙΧ -Σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοκάρει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον δρόμο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όταν ΙΧ παρέσυρε μια γυναίκα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο του Creta24.gr αποτυπώνει τη στιγμή της βίαιης παράσυρσης. Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 65 ετών, μεταφέρθηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο βίντεο καταγράφονται καρέ-καρέ οι κινήσεις της γυναίκας πριν το ατύχημα. Φαίνεται να προσπαθεί να ελέγξει την κυκλοφορία πριν περάσει, όμως λίγα δευτερόλεπτα μετά το όχημα -σύμφωνα με μαρτυρίες κινούμενο με υψηλή ταχύτητα- την παρασέρνει με σφοδρότητα, εκτοξεύοντάς την αρκετά μέτρα μακριά.

Δείτε το βίντεο:

Ηράκλειο Παράσυρση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

