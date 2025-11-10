Βίντεο: Αυτοκίνητο πέταξε στον αέρα 60χρονη – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Τροχαίο με παράσυρση μιας γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του neakriti.gr, η γυναίκα πετάχτηκε στον αέρα από το αυτοκίνητο που την παρέσυρε στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Κατά την ίδια πηγή, η γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με την κατάστασή της υγείας της να κρίνεται σοβαρή.

Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος διεξάγει η τροχαία Ηρακλείου.