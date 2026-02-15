Ημαθία: Έκλεισε ο δρόμος Νάουσα – Σέλι λόγω κατολίσθησης – Δείτε φωτογραφίες
THESTIVAL TEAM
Κατολίσθηση σημειώθηκε στον οδικό άξονα Νάουσα – Σέλι, λίγο μετά τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όταν τμήμα της πλαγιάς αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο δρόμο.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Κάτω Βερμίου Γιώργο Φαρσατώτο:
Υπαρχει σοβαρή κατολίσθηση στον οδικο αξονα Ναουσα Σελι λιγο μετα το Ναο Μεταμορφωσεως του Σωτηρως.Τμημα της πλαγιάς επεσε πανω στον δρόμο.
Εχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασια και η Τροχαία.
Ο δρομος απο Ναουσα προς Σελι θα κλείσει απο την Τροχαία.
Η Κοινοτητα Σελιου αμεσα έκλεισε ,σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασια,με κώνους τον δρομο απο Σελι προς Ναουσα.
Τα μηχανήματα της Περιφέρειας θα επιχειρήσουν αυριο το πρωι.
Ο δρομος θα παραμείνει κλειστος μεχρι αύριο που θα ερθει ο εκσκαφέας.