Σέρρες: Ποινική δίωξη στην 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου στο αρδευτικό κανάλι – “Λυπάμαι πολύ για το παιδάκι”

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο δεκάχρονος, στην Ηράκλεια Σερρών.



Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης της 43χρονης, Γιάννη Γιάντσιο, η κατηγορούμενη διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως μεταδίδει το protothema.gr. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα ενώπιον του ανακριτή, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερη υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.



Αποχωρώντας από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών, η 43χρονη ανέφερε στους δημοσιογράφους: «Τα βλέπουμε πολύ δύσκολα και λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι το παιδάκι που πέθανε στο κανάλι. Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, αλλά όλη η Ηράκλεια. Μας ρώτησε η ανακρίτρια και είπα ότι το έχει κάνει ο άντρας μου αυτό με το καλώδιο, δεν το είχα κάνει εγώ. Το παιδάκι ήταν συγγενής μας».



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, διαπιστώθηκε ότι το αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία και πνιγμό, στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.



Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο δεκάχρονος έπαιζε στον οικισμό Ρομά όπου διέμενε με την οικογένειά του, και λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι εντοπίστηκε μέσα στο κανάλι χωρίς τις αισθήσεις του.



Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Όταν το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο –η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα– αλλά και στη σύλληψη της 43χρονης ιδιοκτήτριας του σπιτιού, η οποία φέρεται να προχωρούσε σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδια ακόμα και μέσα από το νερό.