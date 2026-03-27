Η κακοκαιρία προκάλεσε κατολίσθηση σε δρόμο στην Καρδίτσα – Δείτε φωτογραφίες

Κατολίσθηση σημειώθηκε σήμερα στη θέση «Σκάλα» της Τοπικής Κοινότητας Ανθηρού του Δήμου Αργιθέας, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας στον κεντρικό οδικό άξονα που οδηγεί προς την έδρα του Δήμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, μεγάλος όγκος χωμάτων και πετρωμάτων κατέπεσε στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη και επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων, ενώ το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη λόγω της βροχόπτωσης και χιονόπτωσης στην περιοχή.

Ο δρόμος έχει αποκλειστεί και από τις δύο πλευρές, ενώ για λόγους ασφάλειας ζητήθηκε η άμεση έκδοση απόφασης διακοπής κυκλοφορίας από το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και σταθεροποιηθούν οι συνθήκες.

Υπό τις οδηγίες των Αντιδημάρχων κ. Νίκου Σακκά και κ. Κώστα Μερεντίτη, συνεργείο του Δήμου Αργιθέας κινητοποιήθηκε άμεσα και επιλήφθηκε της επείγουσας κατάστασης, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των πολιτών και τον περιορισμό των συνεπειών.

Για την προσωρινή εξυπηρέτηση των κατοίκων και των διερχόμενων οδηγών, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικής διαδρομής από αγροτικό δρόμο, μέσω του οικισμού «Κριτσάρι» Ανθηρού.

Οι εργασίες διάνοιξης του δρόμου αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο το πρωί, εφόσον διαπιστωθεί ότι η κατολίσθηση έχει σταματήσει οριστικά και δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τα συνεργεία και τους διερχόμενους.

Στη συγκεκριμένη θέση «Σκάλα», καταγράφονται συχνά κατολισθητικά φαινόμενα σύμφωνα με το δήμο Αργιθέας.

Ο Δήμος Αργιθέας απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω της επικινδυνότητας του φαινομένου.