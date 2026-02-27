“Η Εμμανουέλα δίνει και πάλι ζωή 3,5 χρόνια μετά τον θάνατό της” – Συγκινεί η μητέρα της φοιτήτριας που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Πριν 3,5 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2022, η Εμμανουέλα Καρυωτάκη από τα Χανιά, έφυγε από τη ζωή, τόσο νέα και τόσο άδικα. Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη όπου σπούδαζε και μετά από «μάχη» στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή. Όμως η Εμμανουέλα δεν ήθελε να φύγει έτσι. Αν και μόλις 21 ετών, είχε ενημερώσει τους γονείς της πως θα ήθελε να δωρίσει τα όργανά της. Και η οικογένειά της έκανε πράξη την επιθυμία της και ο θάνατός της, έγινε προσφορά ζωής για έξι συνανθρώπους μας.

Όμως η Εμμανουέλα, εξακολουθεί να προσφέρει ζωή, ακόμη και μετά τον θάνατό της. Η οικογένειά της, η μητέρα της Κέλλυ και ο πατέρας της Μπάμπης, προχώρησαν στη δωρεά ενός απινιδωτή, ο οποίος τοποθετήθηκε στην πάροδο Αγίου Βασιλείου 25 (εντός πνευματικού κέντρου Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου), στα Χανιά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (27/02), σε κλίμα συγκίνησης και συναισθηματικής φόρτισης.

«Η Εμμανουέλα ήταν ένα άξιο και καλό παιδί, γεμάτο όνειρα. Έφυγε πριν 3,5 χρόνια άδικα και μοίρασε ζωή. Από δική της επιλογή, κάναμε δωρεά οργάνων, δόθηκαν έξι όργανα, σώθηκαν έξι άνθρωποι και σήμερα 3,5 μετά, η Εμμανουέλα δίνει πάλι ζωή. Αυτός ο απινιδωτής μας δωρίστηκε στο όνομα της Εμμανουέλας από τον Σύλλογο “Αγάπη” της Βασιλικής Κόμνου. Αυτός ο Σύλλογος έχει δημιουργηθεί από μια μητέρα που έχει χάσει επίσης το παιδί της και εμείς με τη σειρά μας τον δωρίσαμε στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Αλλά αυτό που ενώνει όλα αυτά είναι η Εμμανουέλα», είπε η Κέλλυ Καμπάκη, μητέρα της 21χρονης.

Εμφανώς συγκινημένος και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, ο οποίος σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του: «Είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές μου όσα χρόνια είμαι στην αυτοδιοίκηση. Θέλω να συγχαρώ τους γονείς της Έμμας για αυτή την δωρεά ζωής, που αφορμή είχε τον άδικο χαμό της κόρης τους», είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημασία της πράξης τους αυτή, που σώζει ανθρώπινες ζωές. «Ευχαριστούμε για τη δωρεά και την ένταξη του απινιδωτή αυτού, στο πρόγραμμα “Ζωή” μαζί με άλλους 260 απινιδωτές που υπάρχουν στο νησί. Σκοπεύουμε να τους πολλαπλασιάσουμε. Στο νησί θα έρθουν άλλοι 100. Σημαντικότερο όμως είναι ότι έχουμε ανθρώπους και φορείς που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, όπως η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χανίων. Στόχος είναι όλοι οι πολίτες της Κρήτης να ξέρουν να δίνουν πρώτες βοήθειες, να ξέρουν να σώσουν μια ζωή», πρόσθεσε.

«Για την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης αυτή η δωρεά είναι πάρα πολύ σημαντική. Με τη βοήθεια του Προγράμματος “Ζωή” και της Περιφέρειας Κρήτης φτιάχνουμε ένα σταθερό σημείο ασφάλειας στην περιοχή αυτή», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χανίων.

Πηγή: creta24.gr