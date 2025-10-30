MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Η απάντησή μου στον Μητροπολίτη Δωδώνης είναι ο λόγος που εκφώνησα” -Τι λέει ο δάσκαλος από τη Ζάκυνθο

THESTIVAL TEAM

Στην επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης σχετικά με το πουκάμισό του απάντησε ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας.

Ο κ. Φλάμπουρας, αφού εξέφρασε την απογοήτευσή του, τονίζει ότι δεν είχε κάποια πρόθεση να προκαλέσει και ευχαρίστησε όλους εκείνους που τον στήριξαν.

Η ανάρτηση του κ. Φλάμπουρα για το συμβάν στη Ζάκυνθο:

Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Κατ’ αρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα: “Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα”. Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».

Η επίθεση που δέχθηκε ο κ. Φλάμπουρας από τον μητροπολίτη Δωδώνης:

Δάσκαλος Ζάκυνθος

