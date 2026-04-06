ΦΣΘ: Δωρεά τροφίμων στην ενορία του Αγίου Θεράποντα

Στη δωρεά τροφίμων στην ενορία του Αγίου Θεράποντα, στην Κάτω Τούμπα, προχώρησε σήμερα ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ). Η παράδοση έγινε στο χώρο όπου ετοιμάζονται καθημερινά γεύματα αγάπης, παρουσία της αντιπροέδρου του ΦΣΘ, Άννας Σιδηροπούλου, του ταμία του ΦΣΘ, Γιώργου Ζάχου, του προέδρου του ΣΥ.ΦΑ Θεσσαλονίκης και μέλους του Δ.Σ. ΦΣΘ, Γιώργου Κιοσέ και του μέλους του Δ.Σ. ΦΣΘ, Αργύρη Αργυρόπουλου.

“Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη έκφραση φροντίδας και στήριξης των ευάλωτων οικογενειών που σιτίζονται μέσω της ενορίας. Με σεβασμό και ευαισθησία στις ανάγκες τους, συγκεντρώθηκαν βασικά είδη, όπως ζάχαρη, αλεύρι, σάλτσες ντομάτας, κριθαράκι και φακές, που ενόψει Πάσχα θα μετατραπούν σε δέματα αγάπης, γεμάτα ελπίδα και αξιοπρέπεια”, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΦΣΘ.

Όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οι φαρμακοποιοί της πόλης, με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, στέκονται στο πλευρό των συνανθρώπων μας που το χρειάζονται, μετατρέποντας σε πράξη τη διάθεση προσφοράς και αλληλεγγύης.

Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι της ενορίας εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για αυτή τη δωρεά, η οποία, όπως τόνισαν, ενδυναμώνει το καθημερινό έργο που επιτελείται μέσω των συσσιτίων και φωτίζει με αισιοδοξία τη ζωή πολλών οικογενειών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επτά συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Δήμητρα Αλεξανδράκη για Ιωάννα Τούνη: “Τα νεύρα της, η ψυχολογία της είχαν διαλυθεί παντελώς”

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Νίκος Μουτσινάς στο δεύτερο επεισόδιο του Lingo;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ξέσπασε η σύζυγος του Ραζβάν Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων – “Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα”

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άγρια πουλιά επανεντάχθηκαν σε Καλοχώρι και Κορώνεια – Δείτε εικόνες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πετρούνιας: Η αντίδραση των κορών του που τον έβλεπαν από την τηλεόραση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Δείτε βίντεο