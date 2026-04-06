ΦΣΘ: Δωρεά τροφίμων στην ενορία του Αγίου Θεράποντα

Στη δωρεά τροφίμων στην ενορία του Αγίου Θεράποντα, στην Κάτω Τούμπα, προχώρησε σήμερα ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ). Η παράδοση έγινε στο χώρο όπου ετοιμάζονται καθημερινά γεύματα αγάπης, παρουσία της αντιπροέδρου του ΦΣΘ, Άννας Σιδηροπούλου, του ταμία του ΦΣΘ, Γιώργου Ζάχου, του προέδρου του ΣΥ.ΦΑ Θεσσαλονίκης και μέλους του Δ.Σ. ΦΣΘ, Γιώργου Κιοσέ και του μέλους του Δ.Σ. ΦΣΘ, Αργύρη Αργυρόπουλου.

“Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη έκφραση φροντίδας και στήριξης των ευάλωτων οικογενειών που σιτίζονται μέσω της ενορίας. Με σεβασμό και ευαισθησία στις ανάγκες τους, συγκεντρώθηκαν βασικά είδη, όπως ζάχαρη, αλεύρι, σάλτσες ντομάτας, κριθαράκι και φακές, που ενόψει Πάσχα θα μετατραπούν σε δέματα αγάπης, γεμάτα ελπίδα και αξιοπρέπεια”, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΦΣΘ.

Όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οι φαρμακοποιοί της πόλης, με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, στέκονται στο πλευρό των συνανθρώπων μας που το χρειάζονται, μετατρέποντας σε πράξη τη διάθεση προσφοράς και αλληλεγγύης.

Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι της ενορίας εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για αυτή τη δωρεά, η οποία, όπως τόνισαν, ενδυναμώνει το καθημερινό έργο που επιτελείται μέσω των συσσιτίων και φωτίζει με αισιοδοξία τη ζωή πολλών οικογενειών.