Εξαφάνιση Λόρα: Το μυστηριώδες τηλεφώνημα λίγο πριν πετάξει για Φρανκφούρτη και το email που μπήκε στο μικροσκόπιο

Τα ηλεκτρονικά στίγματα αλλά και οι άνθρωποι που εκτιμάται ότι βοήθησαν τη Λόρα να καταστρώσει και να εκτελέσει το σχέδιο διαφυγή της, αναζητούν οι αναλυτές της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από το Ρίο, το πρωινό της 8ης Ιανουαρίου.

Έχουν περάσει πλέον 25 ημέρες από τη στιγμή που η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας και το θρίλερ της εξαφάνισης της συνεχίζεται με τα συγγενικά της πρόσωπα και με τους φίλους της να ευελπιστούν ότι σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα νέα. Πλέον οι έρευνες για τον εντοπισμό της στρέφονται στη Γερμανία, καθώς όπως όλα δείχνουν, λίγες ώρες αφότου είχε φύγει από το σπίτι της, ταξίδεψε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Φρανκφούρτη.

Τα δεδομένα στις 600 ώρες που αγνοείται η Λόρα έχουν αλλάξει πολλές φορές ενώ οι ανατροπές και νέα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στα χέρια των αστυνομικών αρχών δίνουν συνεχώς νέες διαστάσεις στην υπόθεση. Η Λόρα εξαφανίστηκε από το σπίτι της στις 07:30 το πρωί από το σπίτι της στην Πάτρα λέγοντας στους δικούς της ότι θα πήγαινε στο σχολείο. Ωστόσο εκείνη επιβιβάστηκε σε ένα ταξί που είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα και έφτασε γύρω στις 10:15 στην περιοχή του Ζωγράφου για να προμηθευτεί κινητό τηλέφωνο και νέο αριθμό, ο οποίος θα ήταν άγνωστος στους συγγενείς της.

Μάλιστα τρεις ώρες νωρίτερα είχε σβήσει του λογαριασμούς της στα social media κι είχε πουλήσει τα παλιά της τηλέφωνα. Μετά την περιοχή του Ζωγράφου στη συνέχεια η Λόρα κινήθηκε προς την πλατεία της Ομόνοιας. Εκεί σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο αγόρασε το αεροπορικό εισιτήριο με το οποίο ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη, ενώ στη συνέχεια εκτιμάται ότι πήγε στο Αμβούργο.

Δείτε τη στιγμή που αγοράζει το αεροπορικό εισιτήριο:

Η ανήλικη είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια την εξαφάνιση της, ενώ όπως πιστεύουν οι άνθρωποι που προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα κομμάτια του παζλ για την εξαφάνισή της, είχε και συνεργάτες. Εκτιμάται ότι ένα με δύο άτομα τη βοήθησαν να φύγει απαρατήρητη από την Ελλάδα για το εξωτερικό.

Το μυστηριώδες τηλεφώνημα

Όπως ανέφερε στην κατάθεση του ο οδηγός του ταξί που μετέφερε την Λόρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος, η ανήλικη κοπέλα μιλούσε χαμηλόφωνα στο κινητό της τηλέφωνο, ενώ είχε βαμμένα τα νύχια και το πρόσωπο της θέλοντας να δείχνει την εντύπωση ότι ήταν μεγαλύτερης ηλικίας.

Έτσι οι αστυνομικοί θα ψάξουν να βρουν το νέο αριθμό του κινητού τηλεφώνου που είχε προμηθευτεί η 16χρονη αλλά και το ποιος δημιούργησε το email το οποίο χρησιμοποίησε για να παραλάβει το εισιτήριο. Αυτό που πλέον αναζητούν οι αστυνομικοί είναι τα ηλεκτρονικά ίχνη της ανήλικης. Έτσι για το χρονικό διάστημα από τις 11:47 έως και τις 12:30 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου θα προσπαθήσουν μέσω κεραιών να εντοπίσουν το στίγμα του κινητού τηλέφωνου που χρησιμοποιούσε η 16χρονη.

Με γνώμονα το κινητό τηλέφωνο του οδηγού του ταξί, θα αναζητήσουν τη γραμμή που ήταν απασχολημένη σε κοντινή απόσταση από αυτόν προκειμένου να βρουν τον αριθμό που έχει τώρα στην κατοχή της. Παράλληλα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η αίτηση για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Τέλος έχει ζητηθεί κάθε συνδρομή από τις γερμανικές αρχές, ενώ οι γονείς της Λόρας δεν αποκλείεται να προσλάβουν ιδιωτικό ερευνητή.