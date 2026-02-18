Έρευνα ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ – ΟΣΕΘ: Πείτε τη γνώμη σας για τα ηλεκτρικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, σε συνεργασία με τον ΟΣΕΘ, διεξάγει έρευνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου UPPER, με αντικείμενο την αποδοχή και την ικανοποίηση από τα ηλεκτρικά λεωφορεία που κυκλοφορούν στην πόλη.

Στόχος είναι η καταγραφή της άποψης των χρηστών (και δυνητικών χρηστών) για τις υπηρεσίες και τα οφέλη των οχημάτων, ώστε να διαμορφωθεί ένα «έξυπνο», προσβάσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα μεταφορών στη Θεσσαλονίκη.

• Σύνδεσμος έρευνας: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/bus-survey

• Διάρκεια συμπλήρωσης: 5–7 λεπτά

Η συμμετοχή σας είναι καθοριστική για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη μας.