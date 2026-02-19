Επεισόδια κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Νίκαιας μεταξύ νοσηλευτών και αστυνομικών – Δείτε βίντεο
Μεγάλη ένταση επικρατεί αυτήν την ώρα μεταξύ διαμαρτυρόμενων νοσηλευτών και αστυνομικών δυνάμεων έξω από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
Στα «χέρια» ήρθαν εργαζόμενοι και συγκεντρωμένοι με τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο, ενώ, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδοκιμάστηκε έντονα από τους διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους κατά την είσοδο στο νοσοκομείο.
