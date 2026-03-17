Εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης για τα 30 χρόνια του Χαμόγελου του Παιδιού – Δείτε βίντεο

Ο ουρανός της Θεσσαλονίκης γέμισε φως και χρώμα το βράδυ της Τρίτης (17/3). Drones σχημάτισαν τρισδιάστατες εικόνες και εντυπωσιακές φιγούρες, χαρίζοντας στους θεατές ένα μοναδικό θέαμα με αφορμή τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Χαμόγελου του Παιδιού.

Δείτε βίντεο:

Το drone show έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού για τα 30 χρόνια πορείας σε μια βραδιά γεμάτη φως, συγκίνηση και μαγεία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, Κώστας Γιαννόπουλος, σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, έκανε μια συγκινητική αναδρομή, που ξεκίνησε από το παιδικό ημερολόγιο του γιου του Ανδρέα, συνέχισε με τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και την πορεία που ακολούθησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τις επιτυχίες και το αποτύπωμα που άφησε στην ελληνική κοινωνία και διεθνώς.

Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» σε δύο πρόσωπα

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» σε δύο πρόσωπα που, όπως επισημάνθηκε, ενστερνίστηκαν στην πράξη το όραμα του μικρού Ανδρέα για έναν κόσμο όπου όλα τα παιδιά θα χαμογελούν: τη Νατέλα Μεσχισβίλι και τον Αντώνη Κανάκη.

Ο Αντώνης Κανάκης συμμετείχε διαδικτυακά μέσα από την εκπομπή “Ράδιο Αρβύλα”, εκφράζοντας τη στήριξή του στο «Χαμόγελο του Παιδιού», και τονίζοντας ότι η κοινωνία έχει υποχρέωση να στέκεται δίπλα σε τέτοιες πρωτοβουλίες. «Όταν κάποιος αναλαμβάνει να βοηθάει την κοινωνία, οφείλουμε να τον στηρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ελπίδα για ακόμη μεγαλύτερη στήριξη από την Πολιτεία.

Χαιρετισμό απηύθυνε, μέσω βίντεο, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη βαθιά συγκινητική διάσταση της επετείου, αλλά και στην ανάγκη αναγνώρισης όλων όσοι στήριξαν διαχρονικά τον Οργανισμό. Όπως τόνισε, το «Χαμόγελο του Παιδιού» συμπληρώνει τρεις δεκαετίες συνεχούς προσφοράς, έχοντας εξελιχθεί από μια παιδική επιθυμία σε έναν καθιερωμένο θεσμό, που αντανακλά μια κοινωνία με ευαισθησία και αλληλεγγύη προς τα πιο ευάλωτα μέλη της.

Ο Κώστας Γιαννόπουλος συνοδευόμενος από τον δημοσιογράφο Πάνο Σόμπολο απένειμαν το βραβείο “Ανδρέας Γιαννόπουλος” στην Νατέλα Μεσχισβίλι, μητέρα του 11χρονου Άλεξ, που δολοφονήθηκε το 2006, η οποία δεν κατέστη δυνατό να παραστεί λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας συγγενικού της προσώπου.

Ο Πάνος Σόμπολος, μίλησε για την γνωριμία τους και τη διαδρομή της. Η υπόθεση της δολοφονίας του Άλεξ, πριν από περίπου δύο δεκαετίες, αποτέλεσε, όπως επισημάνθηκε, αφετηρία για την εφαρμογή στην Ελλάδα του Amber Alert Hellas από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Συγκινητικές ιστορίες

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ιδιαίτερη αξία είχαν και οι προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν συνδεθεί άμεσα με το έργο του Οργανισμού.

Η Μαρία Χαδιώ, μητέρα της 18χρονης Μαρίας – Κατερίνας που πάσχει από σπάνια ασθένεια, μίλησε για την πολύτιμη στήριξη που λαμβάνει η οικογένειά της από το πρόγραμμα Παιδιατρικής κατ’ οίκον νοσηλείας.

Ο Νίκος Χονδρογιάννης, θετός μπαμπάς του 13χρονου Νουρ Φώτη και του 10χρονου Ουασίμ Βασίλη, μοιράστηκε τη συγκλονιστική εμπειρία της υιοθεσίας των δύο αγοριών που μεγάλωσαν σε Σπίτι του Οργανισμού στην Καλαμαριά, τονίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη που διατηρεί η οικογένειά του με «Το Χαμόγελο».

Η Πηνελόπη Αρβανίτη, Κοινωνική Λειτουργός του Οργανισμού από το 2020, μετέφερε την εμπειρία της από τη μάχη της καθημερινότητας σε ένα από τα 15 Κέντρα Στήριξης Ευάλωτων Παιδιών, Νέων και Οικογενειών, εκπροσωπώντας τους εκατοντάδες εργαζόμενους που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας της εταιρείας Focus Bari, τα οποία καταγράφουν υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και κοινωνικής αποδοχής για το «Χαμόγελο του Παιδιού». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ιδρύτρια της εταιρείας Ξένια Κούρτογλου, το 97% των πολιτών γνωρίζει τον Οργανισμό και το 95% αναγνωρίζει το έργο του ως ουσιαστικό.

Επιπλέον, το 83% των πολιτών θεωρεί τις μη κυβερνητικές οργανώσεις απαραίτητες, ενώ το 62% δηλώνει ότι τις στηρίζει επιλεκτικά, κυρίως όταν δραστηριοποιούνται στον τομέα της παιδικής προστασίας. Σε ό,τι αφορά το «Χαμόγελο του Παιδιού», το 87% θεωρεί ότι έχει τη δύναμη να κινητοποιεί την κοινωνία, ενώ το 80% εκτιμά ότι καλύπτει ανάγκες που δεν καλύπτονται από άλλους φορείς.

Ιδιαίτερα υψηλά είναι και τα ποσοστά εμπιστοσύνης, με το 41% να αποδίδει στον Οργανισμό «απόλυτη διαφάνεια», ενώ το 79% εκφράζει την προσδοκία για μεγαλύτερη κρατική στήριξη. Παράλληλα, το 52% των πολιτών δηλώνει ότι έχει στηρίξει τον Οργανισμό τουλάχιστον μία φορά, ενώ ένας στους δύο θα απευθυνόταν σε αυτόν σε περίπτωση ανάγκης.

Στο τέλος της εκδήλωσης το Trinity Electric Trio χάρισε μαγικές μελωδίες που ταξίδεψαν το κοινό.