Ένταση πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη: “Ανοίξτε τα στόματα, θα σε σκίσω με τα χέρια μου”, φώναζαν συγγενείς

Ξεκινά σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους ενώ εκατοντάδες ήταν εκείνοι που τραυματίστηκαν. Η έναρξη της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας είναι προγραμματισμένη για τις 09:00, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας).

Συνολικά 36 άτομα αναμένεται να βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Πρόκειται για τους τρεις σταθμάρχες που είχαν βάρδια τη μοιραία νύχτα στον κεντρικό σταθμό Λάρισας, τον επιθεωρητή τους, 28 πρώην στελέχη και εργαζόμενοι σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, δύο γενικούς διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train.

Λίγο πριν την έναρξη της δίκης, επικράτησε ένταση μέσα στη δικαστική αίθουσα. Συγγενείς θυμάτων επιτέθηκαν λεκτικά κατά κατηγορουμένων.

«Ανοίξτε τα στόματα θα σας φάμε ζωντανούς, θα σας σκίσω με τα χέρια μου» λέει μία συγγενής χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει το onlarissa.gr.

Η Μαρία Καρυστιανού μπήκε στη δικαστική αίθουσα και φώναζε «να μας πείτε τι μετέφερε το φορτίο! Εμεις δεν ήρθαμε εδώ για τα χρήματα».

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας έξω από το συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος Γαιόπολις. Το κτήριο έχει μετατραπεί σε καλά φυλασσόμενο χώρο με ειδικές περιφράξεις και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι είσοδοι έχουν διαχωριστεί: οι δικαστικοί θα χρησιμοποιούν είσοδο στο πίσω μέρος, οι δικηγόροι και τα άτομα με αναπηρίες είσοδο στο πλάι, ενώ συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, μάρτυρες, δημοσιογράφοι και πολίτες θα εισέρχονται από την κεντρική είσοδο. Ειδικά κοντέινερ έχουν στηθεί για τους δημοσιογράφους, ενώ κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού θα παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί.

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί πέριξ του συνεδριακού κέντρου υπό το φόβο επεισοδίων, καθώς έξω από το κτήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση.

Ήδη στο σημείο έχουν προσέλθει συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.