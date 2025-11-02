MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα καταστήματα που αναστέλλεται η λειτουργία τους από αύριο – Τι ισχύει για τη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων με τα υποκαταστήματα των οποίων η λειτουργία από αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, αναστέλλεται.

Συγκεκριμένα τα καταστήματα είναι τα παρακάτω

Νομός Αττικής

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 1)

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Νομός Θεσσαλονίκης

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΣΥΚΙΩΝ

ΙΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)

ΠΥΛΑΙΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (Θεσ.17)

Νομός Αχαΐας

ΠΑΤΡΑΣ 3

Ρόδος

ΡΟΔΟΥ 2

Νομός Ιωαννίνων

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

Περιφέρεια Κρήτης

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)

ΕΛΤΑ

