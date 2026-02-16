Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Τι είχε απαντήσει στην τελευταία της συνέντευξη για το αν είναι αριστερή ή δεξιά

Η σπουδαία Βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, έφυγε από τη ζωή σήμερα, στα 99 της χρόνια, σκορπώντας τη θλίψη στον ακαδημαϊκό -και όχι μόνο- χώρο.

Η Αρβελέρ, πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, είχε δώσει την τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ και τον Άρη Πορτοσάλτε, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή από τα παιδικά της χρόνια, την Αντίσταση, την επιστημονική της αναγνώριση στη Γαλλία ως «Πρύτανης των Πρυτάνεων», τις σχέσεις της με κορυφαίες προσωπικότητες της Ελλάδας και του κόσμου, αλλά και τις πολιτικές της πεποιθήσεις.

Αναφερόμενη αρχικά στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, είχε πει πως «λέγανε ότι ο Καραμανλής είναι κομμουνιστής και το κρύβει. Ψέματα. Όλοι ήμασταν δεξιοί και το κρύβαμε. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να πω», για να ακολουθήσει η ερώτηση, αν τελικά είναι ακόμη αριστερή.

«Δεν νομίζω ότι το δεξιός και το αριστερός είναι πράγματα υπαρκτά. Σήμερα, είμαι αριστερή, αν θέλετε, επειδή ακριβώς όλα πρέπει να περάσουν από εκεί, αλλά είμαι δεξιά γιατί νομίζω ότι από εκεί όλα θα φτιάξουν», απάντησε.

Δείτε το βίντεο