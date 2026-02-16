MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε η σπουδαία βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών η ιστορικός και καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρύτανης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Είχε πλούσιο συγγραφικό έργο για το Βυζάντιο ενώ βραβεύτηκε πολλές φορές για την προσφορά της και το έργο της.

Στην Γαλλία είχε βραβευτεί, μεταξύ άλλων, με τον Μεγαλόσταυρο του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ βραβεύσεις είχε και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Έκλεισε προσωρινά και το δεύτερο εργοστάσιο μπισκότων του ιδιοκτήτη της Βιολάντα στα Τρίκαλα

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ανακαλείται το καθεστώς πρόσφυγα από τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα Τζαβέντ Ασλάμ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Βόλος: Συναγερμός για πιθανή διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε την ελληνική περιφέρεια – Nέες θέσεις εργασίας και μείωση των ανισοτήτων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ξέφρενη καρναβαλική παρέλαση και παραδοσιακές γιαουρτομαχίες έρχονται στη Χαλκηδόνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 λεπτά πριν

Τροχαίο με τραυματία 7χρονο στην Αιτωλοακαρνανία, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο