Πέθανε η σπουδαία βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών η ιστορικός και καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρύτανης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Είχε πλούσιο συγγραφικό έργο για το Βυζάντιο ενώ βραβεύτηκε πολλές φορές για την προσφορά της και το έργο της.

Στην Γαλλία είχε βραβευτεί, μεταξύ άλλων, με τον Μεγαλόσταυρο του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ βραβεύσεις είχε και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.