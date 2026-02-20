MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της για λαϊκό προσκύνημα – Δείτε φωτο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με τιμές που αρμόζουν στην προσφορά και το διεθνές κύρος της, η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 99 ετών.

Σήμερα νωρίς το πρωί η σορός της Ελένης Γλύκατζη- Αρβελέρ έφτασε στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών. Λίγη ώρα αργότερα ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα για τη διακεκριμένη βυζαντινολόγο.

Η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή στις 13:00, στον Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών, ενώ θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα, προκειμένου πολίτες, εκπρόσωποι της πολιτείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας να αποτίσουν φόρο τιμής στη σπουδαία επιστήμονα.

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

ΕΕ, Βρετανία και Καναδάς καταγγέλλουν ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου στο Σουδάν

ΠΑΙΔΕΙΑ 14 ώρες πριν

ΑΠΘ: Η ΔΑΠ καταγγέλει άγρια επίθεση και στοχοποίηση μελών της από μέλη της Πανσπουδαστικής

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Γιάννης Βούρος: Έλεγα στις καθαρίστριες του θεάτρου να μην καθαρίζουν γιατί δεν πάταγε άνθρωπος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν 10 φάκελοι από ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις γυναικών μετά τις δύο δολοφονίες στη Μενεμένη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Συναγερμός για την εξαφάνιση 10χρονου από δομή φιλοξενίας στη Χαλκιδική

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστας – Αρναίας – Παλαιοχωρίου