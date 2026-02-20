Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της για λαϊκό προσκύνημα – Δείτε φωτο
Με τιμές που αρμόζουν στην προσφορά και το διεθνές κύρος της, η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 99 ετών.
Σήμερα νωρίς το πρωί η σορός της Ελένης Γλύκατζη- Αρβελέρ έφτασε στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών. Λίγη ώρα αργότερα ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα για τη διακεκριμένη βυζαντινολόγο.
Η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού Σοφία Ζαχαράκη.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή στις 13:00, στον Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών, ενώ θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα, προκειμένου πολίτες, εκπρόσωποι της πολιτείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας να αποτίσουν φόρο τιμής στη σπουδαία επιστήμονα.
