Ειδικό συνεργείο από την Αθήνα στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης του ογκώδους βράχου που αποκολλήθηκε μετά από κατολίσθηση στο βουνό του Κατακόλου, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και τοπικές αρχές.

Έφτασε ειδικό συνεργείο από την Αθήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, ειδικό συνεργείο με εμπειρία σε παρόμοιες επιχειρήσεις έφτασε από την Αθήνα και έχει αναλάβει τη διαχείριση της κατάστασης. Ο βράχος, που εκτιμάται ότι ζυγίζει περίπου 40 τόνους και έχει μέγεθος μικρού φορτηγού, αποκολλήθηκε ύστερα από τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες επιβάρυναν τα αργιλώδη εδάφη της περιοχής.

Ιδιαίτερη ανησυχία είχε προκαλέσει το γεγονός ότι ο βράχος συγκρατούνταν προσωρινά από κορμό ελιάς, γεγονός που αύξανε τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης πτώσης.

Μεγάλη ρωγμή στο βουνό

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στον συγκεκριμένο βράχο. Σε υψηλότερο σημείο του βουνού έχει εντοπιστεί μεγάλη ρωγμή, στοιχείο που καταδεικνύει εκτεταμένη αστάθεια στο πρανές.

Όπως επισημαίνουν άνθρωποι που γνωρίζουν την κατάσταση, η πτώση του βράχου λειτούργησε ως «καμπανάκι», καθώς αποκάλυψε ένα ευρύτερο και πιο σοβαρό γεωλογικό ζήτημα που ενδεχομένως να περνούσε απαρατήρητο.

Εκκενώθηκαν δέκα κατοικίες

Για προληπτικούς λόγους έχουν ήδη εκκενωθεί δέκα κατοικίες που βρίσκονται εντός ζώνης κινδύνου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών και στην αποτροπή νέων κατολισθήσεων, ιδιαίτερα σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Σε δύο φάσεις η επιχείρηση

Στο έργο συμμετέχει ομάδα εναεριτών-αλπινιστών, σε συνεργασία με τοπικούς τεχνίτες και τον Δήμο Πύργου. Η επιχείρηση εξελίσσεται σε δύο στάδια:

Πρώτη φάση: Άμεση στερέωση του βράχου για την αποτροπή ανεξέλεγκτης πτώσης.

Δεύτερη φάση: Οριστική απομάκρυνση του επικίνδυνου τμήματος, είτε με ελεγχόμενη ανατίναξη είτε με κατακερματισμό, ανάλογα με την τεχνική εκτίμηση των ειδικών.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ η ύπαρξη της μεγάλης ρωγμής κρατά τις αρχές σε διαρκή επιφυλακή.