“Είδα τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου” λέει η ετοιμόγεννη που εγκλωβίστηκε στην Αττική Οδό λόγω του χιονιά το 2022

24 Ιανουαρίου 2022. Η κακοκαιρία «Ελπίδα» σαρώνει τη χώρα. Χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίζονται για τουλάχιστον 20 ώρες στην Αττική Οδό από τα χιόνια. Πρωτοφανείς εικόνες χάους.

Ανάμεσα στους οδηγούς και τους επιβάτες αυτοκινήτων που πέρασαν σχεδόν ένα ολόκληρο 24ωρο στην Αττική Οδό μέσα στα χιόνια πριν από τέσσερα χρόνια ήταν και μία γυναίκα, έγκυος στον 8ο μήνα. Πήγαινε για έναν τυπικό έλεγχο, αλλά όπως αποκαλύπτει μιλώντας για πρώτη φορά στο MEGA και την εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, από την αγωνία της τής σπάσανε τα νερά ενώ ήταν εγκλωβισμένη στον χιονιά.

«Είχα πονάκια και η γιατρός μου είπε ”έλα στο νοσοκομείο να σε δω”. Ξεκινήσαμε δεν χιόνιζε».

Η Μαρία με τον σύζυγό της εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό, όπως χιλιάδες άλλοι οδηγοί.

«Αποκλειστήκαμε στην Κάντζα. Μου λέει ο σύζυγός ”μην αγχώνεσαι”».

Το άγχος, όμως, αυξανόταν κάθε λεπτό που περνούσε. Ο σύζυγός της προσπαθούσε να την ηρεμήσει και να βρει τρόπο να απεγκλωβιστούν για να φτάσουν όσο πιο γρήγορα στο νοσοκομείο.

«Έλεγε στους οδηγούς ότι είμαι έγκυος. Έπαιρνε Αστυνομία – Πυροσβεστική. Είδα τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Νόμιζα θα πεθάνω. Οι πόνοι είχαν αρχίσει κανονικά. Ήθελα τουαλέτα και μου λέει ”δεν μπορείς να βγεις έξω”. Τελικά, όμως, σπάσανε τα νερά. Εγώ νόμιζα ότι τα έκανα πάνω μου λόγω του κρύου. Δεν ήταν να γεννήσω. Ήμουν 35 εβδομάδων».

«Πρέπει να σώσουμε το μωρό»

Τελικά όμως, ήταν η ώρα της να γεννήσει. Πρόωρα λόγω άγχους. Εννιάμισι ώρες μετά ήρθε η Αστυνομία να την απεγκλωβίσει. Σε μία επιχείρηση βγαλμένη από ταινία.

«Ήρθε ένα τζιπ της Αστυνομίας για εμάς. Με μετέφεραν αγκαλιά. Ο σύζυγος με τους αστυνομικούς κατέβαιναν από το τζιπ και άνοιγαν τον δρόμο με τα χέρια».

Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες η Μαρία φτάνει στην κλινική όπου τελικά φέρνει στη ζωή το μωρό της.

«Με περίμενε απ’ έξω η γυναικολόγος και μου λέει πρέπει να σώσουμε το μωρό».

H ταλαιπωρία που τράβηξε η Μαρία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία τόσο για την ίδια όσο και για την πολύτιμη Μαριέττα της.

«Επειδή μου σπάσανε τα νερά απ’ το άγχος, το μωρό έπαθε περιτύλιξη και θα μπορούσε να πεθάνει».

Ευτυχώς, όμως, όλα πήγαν καλά. Σήμερα, η Μαριέττα είναι 4 ετών, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, πανέμορφη και χαρούμενη. Η 24η Ιανουαρίου, όμως, είναι μία μέρα που ακόμη και σήμερα προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στη μητέρα της.

«Μέχρι και σήμερα τα γενέθλια της μικρής μου είναι στενάχωρα για μένα».

Τέσσερα χρόνια μετά, δεν έχει μπει τελεία στην ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, καθώς το δικαστήριο είναι ακόμα σε εξέλιξη.