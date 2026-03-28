Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024 η Μαρινέλλα είχε υποστεί βαρύ εγκεφαλικό πάνω στη σκηνή στο Ηρώδειο. Έκτοτε έδωσε τεράστια μάχη όμως τελικά δεν τα κατάφερε.

Η Μαρινέλλα, αυτή η σπουδαία καλλιτέχνης, η οποία έχει αφήσει το αποτύπωμά της με χρυσά γράμματα στο ελληνικό τραγούδι άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στο σπίτι της.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».