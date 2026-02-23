Έφτασε στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο USS “Gerald R. Ford” – Δείτε βίντεο

Στον Κόλπο της Σούδας κατέπλευσε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», το μεγαλύτερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο πλοίο του είδους του παγκοσμίως.

Η άφιξή του στην Κρήτη εντάσσεται στο πλαίσιο προγραμματισμένης παρουσίας του 6ου Στόλου των ΗΠΑ στη Μεσόγειο.

Το αεροπλανοφόρο, πρώτο της ομώνυμης κλάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, συνοδεύεται από το αντιτορπιλικό USS Mahan.

Η ναυπήγησή του έγινε το 2009 και η καθέλκυση του το 2013. Εντάχθηκε σε υπηρεσία στις 22 Ιουλίου του 2017 και έχει πλήρωμα 4.500 άτομα. Το μήκος του είναι 333 μέτρα, το πλάτος 78 μέτρα, έχει εκτόπισμα 100 χιλιάδων τόνων, ταχύτητα 30 κόμβων και μπορεί να λειτουργεί για 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου. Μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων.

Η Ουάσιγκτον έχει στείλει μέχρι αυτή τη στιγμή 13 πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή: ένα αεροπλανοφόρο -το Abraham Lincoln-, εννέα αντιτορπιλικά και τρία παράκτια πολεμικά πλοία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ είχαν αναπτύξει ξανά δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή τον Ιούνιο του 2025 κατά τους βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το πλοίο USS G. Ford πέρασε την Παρασκευή το Στενό του Γιβραλτάρ και αναμένεται να ναυλοχήσει στη Σούδα έως την Παρασκευή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανεφοδιασμού και να δοθεί χρόνος ανάπαυσης στο πλήρωμα.

Η άφιξη του στη Σούδα συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο, καθώς η Κρήτη παραμένει κομβικό σημείο για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.