Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα 100 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ – Ανανεώνεται ριζικά ο στόλος έως τον Σεπτέμβριο

Σημαντική ενίσχυση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί η άφιξη 100 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων της κινεζικής εταιρείας Yutong στο λιμάνι. Τα οχήματα κατέφθασαν σήμερα και αναμένεται να ενταχθούν άμεσα στο συγκοινωνιακό έργο της περιοχής.

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία θα ενταχθούν στον στόλο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και Σερρών, τα οποία εκτελούν δρομολόγια για λογαριασμό του ΟΣΕΘ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι το τέλος του μήνα θα βγουν στους δρόμους, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες τεχνικές δοκιμές και έλεγχοι.

Παράλληλα, έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να παραληφθούν επιπλέον 130 πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες ανανεώσεις στόλου των τελευταίων δεκαετιών. Στόχος είναι η δραστική αναβάθμιση της ποιότητας των μετακινήσεων, καθώς ο σημερινός μέσος όρος ηλικίας των βαρέων οχημάτων φτάνει τα 18 έτη, ενώ με την ολοκλήρωση των παραλαβών εκτιμάται ότι θα μειωθεί σχεδόν στο μηδέν.

Η ένταξη των ηλεκτρικών λεωφορείων εντάσσεται στη στρατηγική για πιο «πράσινες» και βιώσιμες μεταφορές, με μείωση των εκπομπών ρύπων και βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών.

“Αυτή η διαδικασία με τα νέα λεωφορεία γίνεται για τη Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστήσω τον υφυπουργό κ. Κυρανάκη ο οποίος έδωσε μεγάλη σημασία και βοήθησε σε όλη αυτή την διαδικασία με την οποία πιστεύω θα αλλάξει όψη η πόλη. Σε ένα μήνα θα μπουν στην κυκλοφορία τα πρώτα λεωφορεία. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, όμως πιστεύω θα πάμε καλά” δήλωσε ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Στέφανος Τσόλης.