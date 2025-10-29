MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διδυμότειχο: Με το πρόσχημα νοσηλείας συγγενή έπεισαν άνδρα να τους παραδώσει 12.000 ευρώ

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Με το πρόσχημα νοσηλείας συγγενικού προσώπου, άγνωστος δράστης, εξαπάτησε τηλεφωνικά κάτοικο οικισμού στην παρεβρια περιοχή Διδυμοτείχου με αποτέλεσμα να του αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό.

Το περιστατικό συνέβη χθες (28-10) στις 3 το μεσημέρι όταν ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα και προσποιούμενος τον γιατρό που νοσηλεύει συγγενικό του πρόσωπο, κατάφερε να του αποσπάσει το ποσό των 12.000 ευρώ.

Τα χρήματα ο παθών τα παρέδωσε δυο ώρες αργότερα σε συνεργό του δράστη, μέσα σε πλαστικές σακούλες, στην πλατεία του χωριού. Ο συνεργός στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Διδυμότειχο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σείστηκε η παραλιακή από τα άρματα μάχης στη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε βίντεο και φωτο

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Αργυρός: Αποθεώθηκε στην Αυστραλία! Ο κόσμος φώναζε ρυθμικά το όνομά του – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Ο Ηλίθιος του Ντοστογιέφσκι” απόψε στο Θέατρο Αυλαία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Η συγκινητική ανάρτηση του Κ. Χατζηδάκη για τον πατέρα του που τραυματίστηκε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Καβάλα: Έπεσε drone ανάμεσα στους παρελαύνοντες – Συνέχισαν απτόητοι τον βηματισμό τους

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μαριάννα Τουμασάτου: “Έχει τύχει να βάλουν το πρόσωπό μου σε άλλο σώμα και να κάνουν ψεύτικη διαφήμιση”