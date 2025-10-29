Διδυμότειχο: Με το πρόσχημα νοσηλείας συγγενή έπεισαν άνδρα να τους παραδώσει 12.000 ευρώ

Με το πρόσχημα νοσηλείας συγγενικού προσώπου, άγνωστος δράστης, εξαπάτησε τηλεφωνικά κάτοικο οικισμού στην παρεβρια περιοχή Διδυμοτείχου με αποτέλεσμα να του αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό.

Το περιστατικό συνέβη χθες (28-10) στις 3 το μεσημέρι όταν ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα και προσποιούμενος τον γιατρό που νοσηλεύει συγγενικό του πρόσωπο, κατάφερε να του αποσπάσει το ποσό των 12.000 ευρώ.

Τα χρήματα ο παθών τα παρέδωσε δυο ώρες αργότερα σε συνεργό του δράστη, μέσα σε πλαστικές σακούλες, στην πλατεία του χωριού. Ο συνεργός στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση ενώ οι δράστες αναζητούνται.