Δ. Ωραιοκάστρου: Εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού και τον γυναικολογικό καρκίνο

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής και Αλληλεγγύης και ο Σύλλογος Γυναικών Ωραιοκάστρου «Η Αρίστη» συνδιοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο: «Μιλώντας ανοιχτά: Καρκίνος του μαστού και γυναικολογικός καρκίνος».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, στις 18.00, στην Αίθουσα «Νέλλυ Δελή» στο κτίριο «Παύλος Μελάς» στο Παλαιόκαστρο (Μακεδονικού Αγώνα 7, Παλαιόκαστρο).

Η εκδήλωση γίνεται με στόχο την ενημέρωση, την αφύπνιση και την ενδυνάμωση των γυναικών της τοπικής κοινωνίας μέσα από τη γνώση και την έγκαιρη πρόληψη. Ο καρκίνος του μαστού και ο γυναικολογικός καρκίνος αφορούν όλες τις γυναίκες και η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την προστασία της υγείας και της ζωής.

Στην εκδήλωση ομιλητές είναι:

Δ. Κοκκώνης, Μαστολόγος χειρουργός, ογκοπλαστική χειρουργική MD, FEBS, BS, PGDip

Χ. Μαργιούλα, Χειρουργός γυναικολόγος, γυναικολογική ογκολογία, Δρ Ιατρικής ΑΠΘ

Α. Τσιμπώνης, Πλαστικός χειρουργός MD, MSc, PhDc, Febopras, Διδάσκων Αγγλόφωνου Τμ. Ιατρικής ΑΠΘ

Π. Σασοπούλου, Γενική χειρουργός μαστολόγος, Δρ Ιατρικής ΑΠΘ, Πρόεδρος Ν.Ε.Ο.

Β. Στρίγγος, Πλαστικός χειρουργός MD, MSc, PhDc, στρατιωτικός ιατρός

Κ. Λέντζιου, Κλινική ψυχολόγος BSc, MSc, PhDc, ψυχοθεραπεύτρια

Σ. Τσιρώνης, Διατροφολόγος MSc, πρόεδρος Ε.Δ.Δ.Ε.

Ε. Κιννόλη, Make Up Artist

Παράλληλες δράσεις:

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης όσες ανασφάλιστες γυναίκες επιθυμούν μπορούν να κλείσουν ραντεβού για δωρεάν εξετάσεις από τη «Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης».

Επίσης, μπορούν να κάνουν δωρεάν ιατρικό τατουάζ θηλής από την Evi Kinoli

Την εκδήλωση συντονίζει η Μαρίνα Γεωργιάδου και θα μεταδοθεί από το oraiokastro24.gr.

Οι διοργανωτές απευθύνουν πρόσκληση προς όλες τις γυναίκες του Δήμου Ωραιοκάστρου να συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν τη σημαντική εκδήλωση. Να ακούσουν, να ενημερωθούν, να μοιραστούν και να πάρουν δύναμη. Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές και η γνώση ενώνει. Καμία γυναίκα μόνη απέναντι στον καρκίνο.