Χανιά: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον 33χρονο γιατρό – Σε νέα φάση οι έρευνες, κλιμάκιο της Anubis μεταβαίνει στην Κρήτη

Δύο και πλέον μήνες μετά την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά, οι έρευνες για τον εντοπισμό του γίνονται πιο εντατικές, καθώς στην Κρήτη αναμένεται να μεταβεί το επόμενο διάστημα η εξειδικευμένη ομάδα Anubis.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα αποδέχθηκε σχετικό αίτημα της οικογένειας και προγραμματίζει την κάθοδό της στο νησί, με στόχο να επανεξετάσει δεδομένα και να πραγματοποιήσει νέες στοχευμένες αναζητήσεις.

Σύντομα στην Κρήτη η ομάδα της «Anubis»

Όπως πληροφορείται το protothema.gr, αυτήν τη στιγμή η εξειδικευμένη ομάδα συμμετέχει ενεργά σε δύο έρευνες που παραμένουν σε εξέλιξη. Αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους, αναμένεται να μεταβεί στα Χανιά, προκειμένου να στήσει νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές χρονικό διάστημα της καθόδου στην Κρήτη, ούτε οι λεπτομέρειες σχετικά με το πόσα άτομα θα μεταβούν και πόσα σκυλιά θα συμμετάσχουν στις έρευνες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται νέα επικοινωνία με την οικογένεια, προκειμένου να προσδιοριστεί το εύρος των ερευνών.

Σημειώνεται ότι η «Anubis» επικεντρώνεται σε σημεία ιδιαίτερης γεωμορφολογικής δυσκολίας, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε έρευνες αγνοουμένων και σε επιχειρήσεις σε δύσβατο ανάγλυφο. Επομένως, οι αναζητήσεις, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η κάθοδος της ομάδας θεωρείται κρίσιμη εξέλιξη, καθώς πρόκειται για ομάδα με σημαντική εμπειρία σε σύνθετες υποθέσεις εξαφανίσεων.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, εξαφανίστηκε το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2025.

Το όχημά του εντοπίστηκε στον Φρε Αποκορώνου Χανίων, χωρίς ωστόσο να προκύψει στοιχείο που να εξηγεί τι συνέβη από εκείνο το σημείο και μετά.

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες από αστυνομικές δυνάμεις, την Πυροσβεστική και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και εναέρια μέσα επιτήρησης. Παράλληλα είχε εκδοθεί «Silver Alert», κινητοποιώντας και πολίτες της ευρύτερης περιοχής.