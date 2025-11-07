Χαλκίδα: Σήμερα η κηδεία του 20χρονου Μάριου – Επτά μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική

Τουλάχιστον επτά μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος Μάριος το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στη Χαλκίδα, στο άγριο επεισόδιο τυφλής οπαδικής βίας που έχει συγκλονίσει την πόλη.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ληλαντίων και Αχαΐας. Κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ο 20χρονος δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές στον κορμό, με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγη ώρα αργότερα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο.

Η δικογραφία για τη δολοφονία του περιλαμβάνει εννέα συνολικά κατηγορούμενους. Ήδη οι εμπλεκόμενοι έχουν οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών: Σήμερα απολογούνται τέσσερις οπαδοί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, ενώ το Σάββατο θα απολογηθούν τέσσερις ακόμη οπαδοί που κατηγορούνται επίσης για τα ίδια αδικήματα. Ένας από αυτούς νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, στη δικογραφία, που αριθμεί 12 σελίδες, περιλαμβάνονται σημαντικά πειστήρια: ένας σπασμένος σουγιάς, σιδερένια ράβδος, αεροβόλο τύπου GLOCK17, μπαστούνι μπέιζμπολ με διακριτικά ομάδας, γάντια μάχης και κουκούλα full-face, καθώς και ψηφιακό υλικό και ρούχα από οικίες και οχήματα των κατηγορουμένων. Δύο άτομα κατηγορούνται επιπλέον για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς φέρονται να απέκρυψαν τα φονικά όπλα.

Σήμερα η κηδεία του 20χρονου Μάριου

Η νεκρώσιμη ακολουθία του 20χρονου θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή, στις 2:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Χαλκίδα. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τη 1:00 μ.μ.

Η οικογένεια, μέσα σε βαθιά οδύνη, απευθύνει παράκληση όσοι παραστούν να φορούν λευκά – χρώμα αγνότητας και φωτός. Η Χαλκίδα αναμένεται να γεμίσει ανθρώπους που θα αποχαιρετήσουν τον Μάριο με θλίψη, αλλά και με οργή, ζητώντας δικαιοσύνη και τέλος στην οπαδική βία που στερεί ζωές.