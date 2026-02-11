Άρτα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 35χρονη μητέρα

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης θα τελεστεί σήμερα η κηδεία της 35χρονης μητέρας η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στην Άρτα, 2 εβδομάδες αφού έφερε στον κόσμο, το δεύτερο παιδί της.

Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σορό της άτυχης λεχώνας, έδειξε απόφραξη εντέρου. Αν και το συγκεκριμένο πρόβλημα συνήθως συνοδεύεται από πόνους και γαστρεντερικές διαταραχές, δεν είναι γνωστό το κατά πόσο και το αν εμφανίστηκαν αυτά τα συμπτώματα στην 35χρονη η οποία μάλιστα είχε γεννήσει με καισαρική 15 ημέρες πριν φύγει από τη ζωή. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μητέρα ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία ενώ θήλαζε το μωρό της και ενημέρωσε αμέσως τον σύζυγό της που είναι και γιατρός. Μέχρι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάσει στο σπίτι της, στην Άρτα, είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Η Αστυνομία Άρτας αναμένεται να παραλάβει, τις επόμενες ημέρες, το επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης μαζί με τις ιστοπαθολογικές εξετάσεις, ώστε να ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τυχόν ιατρικές παραλήψεις.

Η κηδεία της αναμένεται να τελεστεί στις 14:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της Άρτας, με το παρών να δίνει πλήθος κόσμου. Στο τελευταίο αντίο θα βρεθούν πέρα από τα παιδιά, τον σύζυγο και τους γονείς της, οι φίλοι της και οι συνάδελφοί της.

Ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου κήρυξε 3ήμερο πένθος (το οποίο λήγει σήμερα με το πέρας της κηδείας της) για τον χαμό της μητέρας, η οποία είχε διοριστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο σε νηπιαγωγείο του νησιού.

Ως ένδειξη πένθους, ανεστάλησαν και οι προγραμματισμένες, σχολικές εκδηλώσεις.