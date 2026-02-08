Τραγωδία στην Άρτα: 35χρονη μητέρα πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Άρτα, με μια γυναίκα 35 ετών να φεύγει από τη ζωή λίγο αφότου γέννησε.

Η γυναίκα διακομίσθηκε το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο, όπου παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Η 35χρονη γυναίκα πριν από 15 ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Ο τοκετός είχε γίνει σε κλινική των Ιωαννίνων και είχε επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το μωρό της.

Μέχρι και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωσθεί κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Τέλος, τα αίτια θανάτου αναμένεται να προκύψουν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει.