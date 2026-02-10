Άρτα: Εντερική απόφραξη οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη μητέρα δύο εβδομάδες αφού γέννησε

Φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της 35χρονης στην Άρτα ρίχνει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφραξη εντέρου ήταν εκείνη που οδήγησε στην τραγική κατάληξη της νεαρής μητέρας, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η είδηση θανάτου της 35χρονης Ευανθία Αγγελοπούλου-Μητσοκάλη έγινε γνωστή το Σάββατο (07/02), συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία της Άρτας αλλά και το πανελλήνιο. Η άτυχη μητέρα κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της, όταν η άτυχη γυναίκα ένιωσε ξαφνική έντονη αδιαθεσία αλλά παρά τη γρήγορη αντίδραση του συζύγου της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και τελικά κατέληξε.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων Γιάννης Αϊβατίδης, ολοκλήρωσε τη νεκροτομή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφείλεται σε εντερική απόφραξη, μια κατάσταση που -όπως επισημαίνουν ειδικοί- θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί εγκαίρως εφόσον είχαν αξιολογηθεί τα συμπτώματα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η 35χρονη τις τελευταίες ημέρες πιθανόν εμφάνιζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, πρήξιμο και γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν ως σοβαρά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εξελιχθεί ραγδαία και μοιραία.

Η Αστυνομία Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα τις επόμενες ημέρες, ώστε να ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η κηδεία θα γίνει αύριο Τετάρτη (11/02) στις 14:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρτα. Στο πλευρό της στο τελευταίο αντίο βρίσκονται ο σύζυγός της Χρυσόστομος, τα παιδιά της, οι γονείς, τα αδέλφια της, καθώς και άλλοι συγγενείς και φίλοι.