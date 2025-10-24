Ανιψιά του 68χρονου στη Φοινικούντα: “Υπάρχει ηθικός αυτουργός – Γνωρίζω πολλά και φοβάμαι”

Η υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα αποκτά νέα διάσταση, καθώς η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που έχασε τη ζωή του μαζί με τον επιστάτη του, δηλώνει πως φοβάται για τη ζωή της.

Η γυναίκα, βασική μάρτυρας στην υπόθεση, υποστηρίζει ότι γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για την ανάκριση και ζητά επίσημη προστασία από τις αρχές. Όπως αναφέρει η δικηγόρος της, Κατερίνα Φραγκάκη, η ανιψιά του θύματος βρίσκεται σε καθεστώς φόβου, καθώς θεωρεί ότι οι πραγματικοί ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας παραμένουν ελεύθεροι και τονίζει πως δεν θα σταματήσει μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Φοβάμαι για τη ζωή μου»

Όπως λέει η ίδια στο MEGA και την εκπομπή Live News, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της ανάκρισης.

Απαντώντας στην ερώτηση αν θεωρεί ότι υπάρχει ηθικός αυτουργός πίσω από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ, σημειώνει: «Ναι, το πιστεύω».

Στην ερώτηση αν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο στο μυαλό της, τονίζει: «Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό».

«Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι του θείου μου, εκτός των δύο που έχουν συλληφθεί ήδη, οι υπόλοιποι που είναι έξω. Δεν θα σταματήσω μέχρι να πετύχω τον σκοπό μου», λέει η ίδια, επισημαίνοντας: «Φοβάμαι για τη ζωή τη δική μου. Επειδή είχα καθημερινή επικοινωνία με τον θείο μου, είμαι γυναίκα που γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα. Φοβάμαι», καταλήγει.

«Ζητήσαμε την προστασία»

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, Κατερίνα Φραγκάκη: «Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι επειδή γνωρίζει πολλά η εντολέας μου και ανιψιά του θύματος, με τον οποίον είχε εξαιρετική σχέση, ζητήσαμε και την προστασία από την εισαγγελία διότι νιώθει ότι χρειάζεται την προστασία.

Δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ η ίδια ότι ο θείος της θα πέθαινε με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Θεωρούμε ότι επειδή θα εισφέρει πολύ και έχει πληροφορίες να δώσει που θα βοηθήσουν πολύ τις Αρχές, ζητήσαμε την προστασία από την εισαγγελία και αναμένουμε το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειάς μας».

«Μέχρι να καταθέσει, και αφού καταθέσει βέβαια, χρειάζεται την προστασία διότι γνωρίζει πράγματα, γνωρίζει πολλά τα οποία πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα βοηθήσουν πολύ στο να συλληφθούν όλοι οι δράστες διότι ήταν ο άνθρωπος που ήταν μαζί του και μιλάγανε καθημερινά», συμπληρώνει η κα Φραγκάκη.

Όπως λέει η ίδια, η ανιψιά του θύματος ζητά και την άρση απορρήτου επικοινωνιών του κινητού της τηλεφώνου:

«Αυτό που θέλει είναι επειδή δυστυχώς δεν έχει τις συνομιλίες με τον θείο της μέσω Viber που γινόντουσαν κάθε βράδυ, αντάλλασσαν πολλά μηνύματα στα οποία της έχει δώσει πολλά στοιχεία και εκεί, επιθυμεί την άρση του απορρήτου και του δικού της τηλεφώνου προκειμένου να δοθούν αυτά και από εκεί να προκύψουν οι φόβοι που είχε αυτός ο άνθρωπος για πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα, που της έλεγε ότι εμένα κάποια στιγμή δυστυχώς θα με ‘καθαρίσουν’».

«Υπήρξε μία ρήξη μεταξύ τους η οποία δημιουργήθηκε από έτερο πρόσωπο και δυστυχώς, αυτό θεωρεί και η εντολέας μου, ότι αν εκείνο το χρονικό διάστημα δεν είχαν απομακρυνθεί, ίσως και να τον είχε προστατεύσει», καταλήγει.