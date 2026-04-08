Ανήλικοι έριξαν μολότοφ έξω από εκκλησία στο Ηράκλειο – Δείτε βίντεο

Μολότοφ έξω από εκκλησία ρίχνουν ανήλικοι ηλικίας 14 και 15 ετών στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο της Κρήτης με τους κατοίκους να δηλώνουν την έντονη ανησυχία τους.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν στο Cretalive, από νωρίς συγκεντρώνονται μεγάλες παρέες ανηλίκων από 14 έως 15 ετών το πολύ και κρατώντας μπιτόνια πετρελαίου και μπουκάλια, φτιάχνουν μολότοφ τις οποίες στη συνέχεια πετούν έξω από το προαύλιο του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας, με κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή αλλά και για την ασφάλεια των περαστικών, των καταστηματαρχών και των γειτόνων.

«Κάθε βράδυ αντιμετωπίζουμε αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση. “Σκάνε” μολότοφ όπου βρουν, χωρίς να ενδιαφέρονται εάν υπάρχει κόσμος, μικρά παιδιά ή ηλικιωμένοι. Εάν είναι ώρα κοινής ησυχίας δεν έχει καμία σημασία για τα παιδιά αυτά εάν υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα δίπλα, ζούμε σε καθεστώς τρόμου», επισήμανε στο Cretalive κάτοικος της περιοχής εκφράζοντας τον φόβο και την αγωνία της για τα περιστατικά που πυκνώνουν όσο πλησιάζουμε στο Μεγάλο Σάββατο
Άλλοι, πάλι, αναφέρουν ότι αποφεύγουν να βγουν από το σπίτι τους γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει κατά την επιστροφή τους.

Οι εκρήξεις που φαίνονται στο βίντεο σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή, στις 22:00 το βράδυ, 5 φορές, σύμφωνα με μαρτυρίες. Το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο καταδίκασε ο Πρόεδρος της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, Βασίλης Τριτσάρης, τονίζοντας ότι από τις απανωτές εκρήξεις το προαύλιο της εκκλησίας έχει υποστεί βαθουλώματα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.

Ο κ. Τριτσάρης τόνισε ότι απαιτείται διαρκής αστυνόμευση στην περιοχή, καθώς ο κίνδυνος, καταρχήν για την σωματική ακεραιότητα των παιδιών αυτών είναι μεγάλος, ενώ υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους δημότες που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει..

