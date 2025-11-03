Ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια του ρεύματος για τον Νοέμβριο – Ακριβότερο έως και 21% σε σχέση με τον Οκτώβριο

Ανατιμήσεις καταγράφονται στα πράσινα τιμολόγια για το ρεύμα του Νοεμβρίου, με φόντο τη νέα αύξηση που κατέγραψε η χοντρική τιμή του ρεύματος τον Οκτώβριο κατά 21%, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και πάνω από 53% σε σχέση με τον Αύγουστο.

Παρότι, οι μεγάλοι πάροχοι επέλεξαν να συγκρατήσουν τις ανατιμήσεις, απορροφώντας μέρος του κόστους, οι περισσότεροι πάροχοι ρεύματος αύξησαν τα πράσινα τιμολόγια, καθώς η μέση τιμή στη χονδρική αγορά διαμορφώθηκε στα 91,79 ευρώ/μεγαβατώρα, έναντι 87,38 ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Ωστόσο, οι τιμές στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλότερες από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φτάνει τα 118,5 ευρώ/μεγαβατώρα.

Στην ιστοσελίδα energycost.gr της ΡΑΑΕΥ, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν όλα τα τιμολόγια, όλων των παρόχων και να επιλέξουν αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες τους.

Τα πράσινα τιμολόγια του Νοεμβρίου: