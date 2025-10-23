Άλιμος: 15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται ένας 15χρονος ο οποίος κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης σε γυμναστήριο στον Άλιμο αφού έπαθε καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr η κατάσταση της υγείας του 15χρονου θεωρείται κρίσιμη καθώς έχει, επίσης, ένα κάταγμα στο ινιακό οστό πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στον 15χρονο έχει διαπιστωθεί βλάβη στο ήπαρ αλλά και στον θώρακα από την ΚΑΡΠΑ που του έγινε.

Αρχικά ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο Παίδων Αγία Σοφία όπου νοσηλεύεται σε καταστολή, όπως αναφέρει το protothema.gr.