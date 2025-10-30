Αγρότες: Στις 23 Νοεμβρίου η πανελλαδική σύσκεψη – “Είναι αποφασισμένο βγαίνουμε στους δρόμους με τα τρακτέρ”

Οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η μη καταβολή ενισχύσεων, αποζημιώσεων και τα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν φέρει στο ναδίρ αγρότες και κτηνοτρόφους που ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους και να στήσουν μπλόκα παντού, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά.

Ήδη σε πολλές περιοχές διενεργούνται συνελεύσεις με την συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων προκειμένου εκπρόσωποι τους να συμμετάσχουν στις 23 Νοεμβρίου στην πανελλαδική σύσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Νίκαιας της Λάρισας.

Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται όπως λένε σε κακή κατάσταση καθώς όπως είπε στο thestival.gr ο επικεφαλής της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας «έως τώρα έχει δοθεί ένα ποσό για ζωοτροφές που είναι de minimis κι ένα ποσό για τα φερτά υλικά για τη Θεσσαλία που είναι από την κακοκαιρία DANIEL του 2023, δηλαδή με 26 μήνες καθυστέρηση για κάποια χωράφια που δεν είχαν καλλιεργηθεί».

Αυτό το ποσό όπως ανέφερε είναι «περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ από τα 660 εκατομμύρια ευρώ που χρωστούν στην περιοχή της Θεσσαλίας».

Στον Έβρο αγρότες που καλλιεργούν βαμβάκι (αλλά και άλλα είδη) έπεσαν από τα σύννεφα όταν ειδοποιήθηκαν ότι ο δορυφόρος (monitoring) απέκλεισε τις καλλιέργειες τους οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως μη επιλέξιμες δηλαδή ότι δεν θα λάβουν την ανάλογη ενίσχυση.

Οι αγρότες όπως τόνισε στο thestival.gr ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής είναι υπέρ των ελέγχων, της διαφάνειας, και της κάθαρσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των δηλωμένων εκτάσεων αλλά «άλλο αυτό κι άλλο ξαφνικά να βγάζουν χιλιάδες στρέμματα ως μη επιλέξιμα με την αιτιολογία ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστοί κανόνες καλής πρακτικής χωρίς να υπάρχει πραγματικά λόγος και αιτία. Αυτό δίνει μια εικόνα αναξιοπιστίας προς τον Οργανισμό και τον Φορέα που διαχειρίζεται το σύστημα της παρακολούθησης του monitoring».

Επι της ουσίας όπως είπε ο κ. Αλεξανδρής χωράφια που έχουν μια παραγωγή πάνω από το μέσο όρο εντοπίστηκαν να έχουν βγει από την κατηγορία των επιλέξιμων από το σύστημα του monitoring χαρακτηριζόντας την εν λόγω απόφαση ως παραλογισμό η οποία αφορά «χιλιάδες στρέμματα με βαμβάκι αλλά και άλλες καλλιέργειες σε ολόκληρη την Θράκη».

Ο κ. Αλεξανδρής ανέφερε επίσης ότι ο αγροτικός κόσμος δεν έχει πληρωθεί ότι «υπάρχει μια χαοτική κατάσταση τόσο στο κομμάτι του υπουργείου, όσο και του ΟΠΕΚΕΠΕ κι αυτό επιδεινώνει την κατάσταση τουλάχιστον όσον αφορά τους έντιμους αγρότες» προσθέτοντας ότι σε συντονισμό με τους συναδέλφους τους στην Ροδόπη ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις έξω από το γραφείο του Οργανισμού στην Κομοτηνή.

Σε πολλούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας οι συσκέψεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων καταγράφουν συσσωρευμένα προβλήματα και κυρίως αδιέξοδο ως προς την επιβίωση τους.

Υπό αυτό το πρίσμα εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων θα κατέλθουν στη Νίκαια της Λάρισας στις 23 Νοεμβρίου για να συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη με την σχεδόν ειλημμένη απόφαση της εξόδου τους στα μπλόκα.

«Έχουν μαζευτεί πολλά αιτήματα για αυτό κι εμείς προετοιμαζόμαστε και κάνουμε παντού συσκέψεις σε όλη την χώρα. Θα πάμε στην πανελλαδική σύσκεψη και μετά από λίγες ημέρες θα βγούμε στους δρόμους για μπλόκα. Είναι αποφασισμένο. Θα κάνουμε την σύσκεψη και θα εξαγγείλουμε την ημερομηνία εξόδου μας, σε όλη την Ελλάδα με τα τρακτέρ. Στις 23 Νοεμβρίου είναι η εκκίνηση των κινητοποιήσεων» τόνισε ο κ. Ρίζος Μαρούδας.