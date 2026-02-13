Αγρότες – Μαρούδας: “Η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι πολιτική βούληση”

«Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση και θέλει να μας σπρώξει έξω από την παραγωγή», τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας.

Μιλώντας από το Σύνταγμα, όπου βρίσκονταν πάνω από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και περισσότεροι από χίλιοι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, επισήμανε ότι «εμείς προσπαθούμε να παραμείνουμε στα χωριά μας, στις καλλιέργειές μας για να παράγουμε ποιοτικά τρόφιμα, τα οποία τα πουλάμε φθηνά και φτάνουν στο τραπέζι πανάκριβα».

Υπογράμμισε ότι θα επιμείνουν στον αγώνα τους και πως «είναι ένας διαρκής αγώνας μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι δεν είναι θέμα χρόνου η ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, αλλά «ζήτημα πολιτικής απόφασης της κυβέρνησης η οποία αυτή τη στιγμή μας σπρώχνει έξω από την παραγωγή και ερημώνει την ύπαιθρο».

Τζέλλας: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», δήλωσε από τη μεριά του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση θα μας έχει πάντα απέναντί της όσο δεν αλλάζει πολιτική, όσο δεν εφαρμόζει μια πολιτική που να κρατάει την ύπαιθρο ζωντανή».

«Τα μπλόκα θα ξαναστηθούν εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», πρόσθεσε.

Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννη Τουρτούρα. «Εμείς στον Προμαχώνα είπαμε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί μέχρι να κερδίσουμε», είπε.

«Μπορεί τα μπλόκα να σταμάτησαν αλλά ο αγώνας συνεχίζεται και για αυτό εμείς είμαστε εδώ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, Λάζαρος Ουζουνίδης.

Κατέληξε πως «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και έχουμε χορτάσει λόγια και είναι καιρός να γίνουν πράξεις, για αυτό είμαστε εδώ».

Σημειώνεται ότι στο Σύνταγμα παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι του συνεταιριστικού κινήματος της χώρας.

