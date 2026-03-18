Μάρτης γδάρτης: Χιόνια στο Σέλι, αρνητικές θερμοκρασίες και διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά – Δείτε βίντεο και φωτο

Τα χειμερινά του φόρεσε σήμερα ο Μάρτιος που ως γνωστόν, σύμφωνα και με τη λαϊκή ρήση είναι και “παλουκοκάφτης”.

Στο χωριό Σέλι της Ημαθίας οι κάτοικοι ξύπνησαν μέσα σε χιονισμένο τοπίο και τη θερμοκρασία σε αρνητικά επίπεδα και όπως είπε στο thestival.gr ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιώργος Φαρσαρώτος «σήμερα στο Σέλι έχουμε την χαμηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά με -3,1 βαθμούς Κελσίου».

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του χωριού η χιονόστρωση -περίπου 5 εκατοστών- έχει δημιουργήσει ένα όμορφο τοπίο ενώ στο ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο λειτουργούν και τα δυο σαλέ τα οποία και μπορούν να επισκεφτούν οι λάτρεις του χιονιού και του βουνού.

Από νωρίς το πρωί όπως είπε ο κ. Φαρσαρώτος πέρασαν τα αποχιονιστικά μηχανήματα τα οποία καθάρισαν το δρόμο σε όλο τον άξονα της διαδρομής Βέροια- Σέλι- Νάουσα ενώ έχει γίνει ήδη και ρίψη αλατιού τόσο εντός του Σελίου όσο και στο δρόμο που οδηγεί προς το χιονοδρομικό.

Με χιόνι ξύπνησαν επίσης και οι κάτοικοι στο χωριό Μηλιά Μετσόβου με τα τζάκια και τις ξυλόσομπες να καίνε ασταμάτητα αφού το κρύο είναι ιδιαίτερα τσουχτερό όπως και στο Μέτσοβο που ο υδράργυρος μετά βίας έφτασε στους -0,1 βαθμούς Κελσίου.

Στο Περιβόλι Γρεβενών η θερμοκρασία το πρωί ήταν στο -0,2 βαθμούς Κελσίου. Στους 0,1 βαθμούς η θερμοκρασία στο Περτούλι Τρίκαλα ενώ στη Βλάστη Κοζάνης το θερμόμετρο έφτασε στους -0,1 βαθμούς Κελσίου.

Στα λευκά ντύθηκαν και πολλές ορεινές περιοχές όπως ο Άγιος Αθανάσιος Πέλλας, τα Χάνια Πηλίου κλπ.

Ο Μάρτιος δείχνει τα δόντια του και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά συστήματα θα επηρεάσουν τον καιρό της χώρας έως το Σάββατο 21/03.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι:

οι βροχές που θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας

οι κατά τόπους καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας

οι χιονοπτώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά

η πτώση της θερμοκρασίας

οι ενισχυμένοι άνεμοι οι οποίοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ

*Βίντεο: Facebook/ Μηλιά Μετσόβου Aμέρου – Φωτογραφίες από το Σέλι: Facebook/ Γιαγτζογλου Σιμος