Κολυδάς: “Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής θα πέσουν στις Σποράδες μέχρι το βράδυ της Τετάρτης” – Προσοχή και στη Χαλκιδική

Με αφορμή την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, ο Θοδωρής Κολυδάς έκανε σήμερα (04/11) νέα ανάρτηση στα social media σχολιάζοντας τα έντονα καιρικά φαινόμενα που θα χτυπήσουν τις επόμενες ημέρες αρκετές περιοχές της χώρας.

Καταιγίδες και ισχυρές βροχές προβλέπονται σε τουλάχιστον έξι περιοχές.

Στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς δημοσιοποιεί το κοινό το δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ και τονίζει πως στις Σποράδες και κυρίως πάνω από τη θάλασσα, θα πέσουν πάνω από 100 χιλιοστά βροχής.

Και όλα αυτά από σήμερα μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«To έκτακτο δελτίο ανανεώθηκε πριν από λίγο και εξακολουθεί να ισχύει χωρίς σημαντικές αλλαγές. Τα φαινόμενα αυτό το διήμερο θα είναι έντονα:

α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

To σημαντικότερο από τα παραπάνω είναι ότι τοπικά ο αθροιστικός υετός μέχρι αύριο το βράδυ ξεπερνά τα 100 χιλιοστά στις Σποράδες (κυρίως πάνω από τη θάλασσα)».