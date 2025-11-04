MENOY

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα χτυπήσουν τη Χαλκιδική

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες σε περιοχές της χώρας με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προχωρά στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε χθες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης έως και το βράδυ της Τετάρτης, με την Υπηρεσία να προχωρά σε “πορτοκαλί προειδοποίηση” για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α 18 που εκδόθηκε τη Δευτέρα (03-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Συγκεκριμένα: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (04-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

ΕΜΥ Χαλκιδική

