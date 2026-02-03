Καλλιάνος: Βροχοπτώσεις κατά κύματα και αφρικανική σκόνη το επόμενο 10ήμερο – Δείτε χάρτες

Περίοδο παρατεταμένης καιρικής αστάθειας προδιαγράφουν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιάννης Καλλιάνος.

Όπως επισημαίνει, το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να χαρακτηρίζεται από διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων, τοπικές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με την πιο «φορτισμένη» περίοδο να εντοπίζεται από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου:

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 10-ΗΜΕΡΟ

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας, λόγω προσέγγισης από τα Δυτικά βαρομετρικών χαμηλών, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας τόσο αυτή την εβδομάδα, όσο και την επόμενη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη αλλά και τη σκόνη από την Αφρική.

Στην παρούσα ανάλυση θα εστιάσω στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη έως και Σάββατο, παρουσιάζοντας τέσσερις χάρτες αθροιστικού υετού 24ώρου (συνολική βροχόπτωση), έναν για κάθε ημέρα. Τα νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ιδιαίτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν :

Η Τετάρτη (από το βράδυ), κυρίως η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή.