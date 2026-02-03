MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Βροχοπτώσεις κατά κύματα και αφρικανική σκόνη το επόμενο 10ήμερο – Δείτε χάρτες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Περίοδο παρατεταμένης καιρικής αστάθειας προδιαγράφουν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιάννης Καλλιάνος.

Όπως επισημαίνει, το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να χαρακτηρίζεται από διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων, τοπικές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με την πιο «φορτισμένη» περίοδο να εντοπίζεται από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου:

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 10-ΗΜΕΡΟ

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας, λόγω προσέγγισης από τα Δυτικά βαρομετρικών χαμηλών, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας τόσο αυτή την εβδομάδα, όσο και την επόμενη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη αλλά και τη σκόνη από την Αφρική.

Στην παρούσα ανάλυση θα εστιάσω στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη έως και Σάββατο, παρουσιάζοντας τέσσερις χάρτες αθροιστικού υετού 24ώρου (συνολική βροχόπτωση), έναν για κάθε ημέρα. Τα νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ιδιαίτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν :

Η Τετάρτη (από το βράδυ), κυρίως η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή.

Γιάννης Καλλιάνος Κακοκαιρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στο Μάντσεστερ – Ένας επιβάτης έκανε χρήση αλεξίπτωτου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 5 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 4η Φεβρουαρίου

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

ΕΟΦ: Προειδοποιεί για σκευάσματα που περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες – Δείτε ποια είναι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ώρες πριν

Ημερίδα πρόληψης του καρκίνου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Ολομέτωπη επίθεση Σαμαρά: Ο Μητσοτάκης είναι το χάος – Δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας – Δείτε βίντεο