Καλλιάνος: Έρχονται καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας με μορφή “σπασμένης γραμμής λαίλαπας”

Κακοκαιρία με τη μορφή «σπασμένης» γραμμής λαίλαπας προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, με τα φαινόμενα να «χτυπούν» κυρίως τα δυτικά της χώρας αλλά να φτάνουν μέχρι και σε περιοχές στα ανατολικά της χώρας.

Από αυτά θα επηρεαστεί και η Αττική από σήμερα (20/02), το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, η γραμμή λαίλαπας, που αποτελεί έναν τύπο οργανωμένου συστήματος καταιγίδων με γραμμική διάταξη, η οποία όμως δεν είναι συνεχής, αλλά εμφανίζεται σε τμήματα, καταγράφεται στα βόρεια της Ηπείρου και στα νότια της Ζακύνθου με την κακοκαιρία να μην έχει περάσει.

Αναμενόμενη εξέλιξη μάλιστα αποτελεί η επιδείνωση του καιρού και το πέρασμα των καταιγίδων και από την Αττική.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε νωρίτερα και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρά φαινόμενα σε 7 περιοχές. Στο επίκεντρο των βροχών και των καταιγίδων θα βρεθεί και πάλι, η δυτική αλλά και η ανατολική Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η κακοκαιρία θα χτυπήσει τη δυτική και την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του βορείου ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

«Μια «σπασμένη» Γραμμή Λαίλαπας (Broken Squall Line) σχηματίστηκε πριν από λίγες ώρες στα δυτικά της χώρας και κατά διαστήματα επηρεάζει σταδιακά ολοένα και ανατολικότερες περιοχές. Υπάρχει πιθανότητα να διατηρήσει τη μορφή της Broken Squall Line -ή να εμφανιστεί πιο οριοθετημένη- μέχρι να προσεγγίσει και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν ήταν τοπικά ισχυρά, με σαφή γραμμική διάταξη.

Σε ευθεία γραμμή, το μήκος της γραμμής λαίλαπας προσέγγισε σχεδόν τα 300 χιλιόμετρα, καθώς το ένα άκρο της εντοπίστηκε στις βόρειες γεωγραφικές περιοχές της Ηπείρου και το άλλο νότια της Ζακύνθου.

Η οργάνωση της γραμμής καταιγίδων εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της διάτμησης του ανέμου, της διαθέσιμης αστάθειας και της δυναμικής του ψυχρού ρεύματος, σύμφωνα με τη θεωρία οργανωμένης μεταφοράς. Οι συγκεκριμένες συνθήκες ήταν παρούσες και, όταν συνυπάρχουν, η γραμμική οργάνωση καταιγίδων, είτε συνεχής είτε «σπασμένη», αποτελεί τη φυσική συνέπεια της ατμοσφαιρικής διαταραχής.

Σύμφωνα με την έως τώρα ανάλυση των δυναμικών και θερμοδυναμικών πεδίων, κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες αναμένεται να επηρεαστεί και η Αττική από φαινόμενα.

Το αν η «γραμμή» θα εμφανιστεί περαιτέρω διασπασμένη, καθώς και το αν η απόσταση μεταξύ των άκρων της θα είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη (εκτίμηση: πιθανότατα μικρότερη και πιο διασπασμένη), θα αποτυπωθεί στα δεδομένα παρατήρησης.

Ωστόσο, η διέλευση τοπικών καταιγίδων από τον νομό Αττικής θεωρείται αναμενόμενη εξέλιξη στο πλαίσιο της δραστηριότητας που συνοδεύει την προσέγγιση ψυχρού μετώπου. Δεν αποκλείεται κατά τόπους οι καταιγίδες να παρουσιάσουν αυξημένη ένταση.

Δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο, αλλά μια οργανωμένη φάση αστάθειας στην Αττική και στη συνέχεια στο Αιγαίο.

Βρισκόμαστε, συνεπώς, σε φάση αναμονής της απογευματινής – βραδινής επιδείνωσης του καιρού στην Αττική», ενημέρωσε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.