MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επιδείνωση του καιρού στη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται το επόμενο διήμερο.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Πάνω από 400.000 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό της αθλήτριας που συνελήφθη για την εγκληματική οργάνωση

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Αθηνά Οικονομάκου: Έπαιξε μπάσκετ με την Κιάρα Φεράνι στο Μιλάνο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται από σήμερα οι εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Στα δικαστήρια ο Κώστας Δόξας με την πρώην σύζυγό του: “Έχω λάβει 19 μηνύσεις και 15 αγωγές” είπε η Μαρία Δεληθανάση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Λευκορωσία – Ελλάδα: Ο Πολωνός διαιτητής Ντάμιαν Σίλβεστρζακ σφυρίζει τον αγώνα της γαλανόλευκης

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Ξεσπά ο Μάριος Ιορδάνου: Δεν τους μπορώ, είναι άνδρες που στην ουσία δεν είναι άνδρες