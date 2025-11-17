Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
THESTIVAL TEAM
Επιδείνωση του καιρού στη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται το επόμενο διήμερο.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)
α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο
β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας