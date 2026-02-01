Χιονίζει στα ορεινά της Χαλκιδικής – Δείτε βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από τα ξημερώματα τη Χαλκιδική.

Χιονίζει στην κεντρική και βόρεια Χαλκιδική, ενώ εντονότερα είναι τα φαινόμενα σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, όπως στον Ταξιάρχη.

Σύμφωνα με το halkidikinews.gr, τα μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής είναι επί ποδός για τον καθαρισμό των δρόμων. Η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου, συνέστησε στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις στο ελάχιστο τις επόμενες ώρες.

Την ίδια ώρα οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν δεκάδες προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς κόπηκαν καλώδια και έπεσαν κολόνες και δέντρα.

Στη Σιθωνία η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί από τις πτώσεις πεύκων στο οδόστρωμα, όπως και η κυκλοφορία των οχημάτων στον δασικό δρόμο Κασσανδρινού – Πολυχρόνου, ο οποίος είχε τεθεί προσωρινά εκτός κυκλοφορίας λόγω πτώσης δέντρου και δυσμενών καιρικών συνθηκών.