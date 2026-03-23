Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11 το πρωί η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να αξιολογηθούν εκ νέου τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ θα απασχολήσουν οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και κατά πληροφορίες αναμένεται να πάρουν «πράσινο φως» και σημαντικά οπλικά συστήματα, όπως η Ασπίδα του Αχιλλέα (αντιαεροπορικός θόλος) που αυτές τις ημέρες συζητείται στη Βουλή.